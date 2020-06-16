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Где покататься на лошадях в Киеве и за городом летом 2020: обзор лучших конных клубов

Сегодня, 17:51

Места, где можно покататься верхом как новичкам, так и профессионалам

Многие мечтают научиться езде верхом или же просто насладиться конной прогулкой на природе. Лето в самом разгаре, а смягчение карантина позволяет нам насладиться активным отдыхом, поэтому если вы ищете где покататься на лошади в Киеве и Киевской области, Сегодня.Lifestyle собрали отличные варианты.

Для жителей Киева и его окрестностей есть множество ранчо и конно-спортивных клубов, которые предоставляют прокат лошадей и возможность обучения верховой езде с инструктором.

Где покататься на лошадях в Киеве летом 2020 года
Где покататься на лошадях в Киеве летом 2020 года
Фото: unsplash.com

Где покататься на лошадях в Киевской области: КСК "Магнат"

Загородный клуб, расположенный недалеко от Киева, порадует как опытных, так и начинающих наездников. Обучение проходит в крытом манеже, поэтому может проходить при любых погодных условиях. Здесь можно отправиться на конную прогулку за территорию комплекса на природу, пройти обучение у опытных инструкторов и просто насладиться приятным отдыхом за городом. В КСК "Магнат" можно обучиться не только верховой езде, но и правильному уходу за лошадью, а владельцы лошадей могут воспользоваться услугами содержания, транспортировки и тренинга.

Где: Чубинское, ул. Лыпнева, 1

Где покататься на лошадях с детьми
Где покататься на лошадях с детьми
Фото: unsplash.com

Где покататься на лошадях в Киеве: КСК "Ранчо"

Зарядиться положительными эмоциями во время прогулки верхом можно в конно-спортивном клубе "Ранчо". В клубе можно взять на прокат лошадей, пройти программу обучения верховой езде и даже организовать корпоративный отдых. Также клуб предоставляет услуги иппотерапии. На территории клуба есть беседки, мангал и возможность поиграть в футбол.

Где: Киев, ул.Деснянская,16

Обучение верховой езде: КСК "Боливар"

Понакомиться поближе с удивительными животными можно в конно-спортивном клубе "Боливар" который находится в Киевской области. Клуб был основан еще в 2001 году и основными его направлениями являются конкур, выездка и конные пробеги. Двери клуба открыты как для профессионалов, так и для новичков. Даже самые маленькие наездники смогут обучиться верховой езде, ведь среди учебных лошадей есть даже шотландский пони. Также в клубе можно заказать фотосессию, а для владельцев лошадей предоставлен широкий спектр услуг по уходу и присмотру за животным.

Где: c.Здоровка, ул. Щорса, 114, Васильковский район

Где в Киеве покататься на лошадях / Иллюстративное фото
Где в Киеве покататься на лошадях / Иллюстративное фото
Фото: unsplash.com

Конные прогулки в Киеве: Конно-прогулочная база "Набег"

Здесь можно покататься на лошадях со своими друзьями или целой семьей. Опытный инструктор поможет новичкам всего за несколько занятий начать ездить верхом и влюбиться в прекрасных животных. Можно отправиться на разовую конную прогулку по лесу, взять индивидуальный урок обучения верховой езде, а также приобрести абонементы на 10 занятий. Конно-прогулочная база также предоставляет услуги заказа кареты или экипажа и работу на детских праздниках и корпоративах.

Где: ул. Вышгородская 85в

Ранее мы рассказали, где можно в Киеве посмотреть кино под открытым небом.

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