Где пожарить шашлыки в Киеве: ТОП-5 лучших мест для отдыха

В Киеве есть множество локаций, где можно дарить шашлыки

Что взять на пикник Фото: Pixabay

Лето располагает к длинным прогулкам, отдыху на пляже и, конечно же, походу на шашлыки. В жаркие выходные дни не хочется сидеть дома, тем более, что украинцы будут отдыхать три дня подряд. Поэтому обязательно нужно время провести активно.

Стоит отметить, что в Украине введены запреты на разжигание костров, из-за высокой пожароопасности и многочисленных вспышек огня. И где можно жарить шашлыки в Киеве в это время? Предлагаем небольшой список мест, где можно пожарить шашлык с друзьями и семьей.

Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:

Где жарить шашлыки в Киеве: ВДНХ

Адрес: просп. Академика Глушкова, 1

Рядом с Голосеевским парком есть крутое место, где можно отдохнуть на природе – территория киевского выставочного комплекса ВДНХ. Здесь есть множество живописных мест с лесом, озерами, красивыми аллеями и солнечными полянами, где можно уютно устроиться на пикник. Также к вашим услугам работает сервис по аренде мангалов и столиков, здесь же можно приобрести угли и дрова для шашлыка.

Где в Киеве пожарить шашлык: Парк Муромец

Адрес: просп. Ватутина перед Московским мостом

Это прекрасная зона отдыха, как раз предназначенная для активного и семейного отдыха на природе. В специальных зонах парка можно организовать пикник, также взять в аренду беседку с мангалом, даже купить дрова для приготовления шашлыков. Рядом с парком находится клуб водных видов спорта с воднолыжной канатной дорогой, спортивные и детские площадки.

Где пожарить шашлык в Киеве Фото: Depositphotos

Места для шашлыка в Киеве: Виноградарь

Адрес: ул. Гонгадзе и ул. Косенко

Лесопарк Виноградарь также является популярным местом, где жарят шашлыки. Он находится рядом с одноименным жилым массивом Киева. Здесь есть зона с беседками, скамейками и мангалами. Также тут веревочный парк и детские площадки, где можно весело и активно отдохнуть.

Где пожарить шашлыки под Киевом: Лесничество "Конча-Заспа"

В лесничестве "Конча-Заспа" обустроены удобные четыре поляны отдыха на Столичном шоссе – "Милости просим", "Незабудка", "Сосновый бор" и "Лесной колодец".

Также на ул. Генерала Родимцева – пикниковая зона "Голосеевская балка", а на Китаевской улице – "Китаевские озера". Точки оборудованы столиками и есть мангалы.

Фото: Pixabay

Где пожарить шашлыки в Киеве 2019: Парк Партизанской славы

Адрес: ул. Славгородская, 31

Красивый парк с ухоженными дорожками расположен в сосновом лесу на Левом берегу, в Дарницком районе Киева. Здесь работает, помимо зоны для пикника, колесо обозрения с великолепными видами на Дарницу и другие аттракционы для детей, а также довольно обширная зона для прогулок.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить вкусные соусы к шашлыку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram