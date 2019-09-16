Гендерное неравенство в Голливуде: зарплаты актеров на 20% выше, чем у актрис

Данные за 35 лет съемок различных фильмов практически не изменились

Популярные американские актеры получают зарплаты намного выше, чем женщины-коллеги по экрану. Мужчины в среднем зарабатывают на 1 миллион 100 тысяч долларов больше, чем женщины актрисы.

Такие данные опубликовали американские исследователи из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера, сообщает The Guardian. Они оценивали зарплаты 246 актеров и актрис, которые снялись в 1343-х фильмах с 1980 до 2015 года. Как оказалось, разница в оплате труда поразительна и она не зависит от статусности кинозвезд.

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В целом участвующим в фильмах женщинам платят на 56% меньше, чем мужчинам. Если при этом учитывать объективные факторы, оказывающие влияние на гонорар- например, популярность и статус актеров, наличие наград и предыдущих успешных проектов - различие составляет около 20%:.

Напомним, актер Дуэйн "Скала" Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года! Соответствующий список составил американский журнал Forbes, он был опубликован в среду на сайте издания.

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