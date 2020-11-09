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Генерал-Бухло и Капитан-Капуста: вышел трейлер боевика Apple-Man и вы должны увидеть это "безумие"

Сегодня, 15:55

Предыдущий трейлер режиссера получил лайк от Дженнифер Энистон

Украинский режиссер Василий Москаленко, который ранее предложил Дженнифер Энистон сыграть в его блокбастере Apple-man, представил официальный трейлер к фильму.

Тема супергероев в кино по-прежнему остается актуальной, но подобного еще не делал никто. В отличие от Бэтмена, Супермена и сотен других супергероев, Apple-man – еще и популяризатор здорового образа жизни.

Кадр из трейлера к фильму Apple-Man
Кадр из трейлера к фильму Apple-Man
Фото: Скриншот из YouTube

Конечно же, в фильме есть и главный злодей – и это Бургер-Мэн. Но у Мужчины-Яблоко появляется своя команда, в которую входят Девушка-Вишня, Капитан Капуста, Человек-Перец и Супер-Морковный Пес.

Капитан Капуста в трейлере к фильму Apple-Man
Капитан Капуста в трейлере к фильму Apple-Man
Фото: Скриншот из YouTube

Супергероям предстоит столкнуться с планами злодея Доктора Бургермэна, который, конечно же, хочет стереть человечество с лица Земли и создать на ней чизбургер Апокалипсис. Возможно, вначале это выглядит для зрителей запутанно, но посмотрев трейлер не остается сомнений – это "безумие" действительно хорошо скомпоновано и спецэффекты впечатляют.

Кадр из трейлера к фильму Apple-man
Кадр из трейлера к фильму Apple-man
Фото: facebook.com/applemanmovie

В главной роли – украинская актриса Иванна Онуфрийчук.

Смотрите трейлер фильма Apple-man ("Человек-яблоко"):

Напомним, что первый трейлер к короткометражному фильму Apple-man вышел в конце прошлой весны и приковал внимание западных СМИ и телеканалов Украины. Уникальность проекта заключалась в том, что он был сделан во время карантина, без нарушений режима социального дистанцирования. Все съемки проходили в квартире режиссера в комнате 15 квадратных метров.

Трейлер супергеройского фильма Apple-Man был размещен на ресурсах телекомпаний Walt Disney, FOX и NBCUniversal. Также проект получил одобрительный отзыв от актрисы Дженнифер Энистон в сети Instagram.

Это настолько вдохновило режиссера, что он решил снять 90-минутный полнометражный фильм Apple-man, премьера которого запланирована на 2021 год.

Ранее вышел трейлер двухчасового финала сериала "Сверхъестественное".

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кино боевик Человек-Яблоко Василий Москаленко
Источник: facebook.com/applemanmovie
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