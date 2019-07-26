Герои "Фантастических тварей 3" отправятся в Бразилию
К своим ролям вернутся Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Джонни Депп
Недавно Warner Bros. официально сообщили, что третья часть "Фантастических тварей" выйдет в прокат 12 ноября 2021 года. А теперь появились подробности того, куда же отправятся главные герои фильма.
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Так, актер Дэн Фоглер, который воплощает отважного пекаря Якоба Ковальски поделился в интервью для сайта HeyUGuys.com любопытной деталью о "Фантастических тварях 3". "Могу вам сказать, что мы отправимся в Бразилию. Я не знаю многого... Я получу сценарий ближе к дате съемок", – отметил актер.
Известно, что вместе с Фоглером в образах Ньюта, Тины, Квини и Креденса в третьем фильме спин-оффа Поттерианы вернутся Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол и Эзра Миллер.
Молодых Дамблдора и Гриндельвальда вновь воплотят Джуд Лоу и Джонни Депп.
Напомним, изначально съемки триквела планировалось начать в июле, но теперь студия Warner Bros. отодвинула сроки на конец осени. Пока что без более конкретных дат, но, вероятно, что и премьера фильма "переедет" на 2020-й год.
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