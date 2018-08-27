Гетьманы, офицеры, главы семейств: ТОП-5 лучших ролей Богдана Ступки

В память о легендарном актере мы выбрали самые знаковые фильмы в творчестве Богдана Сильвестровича

Богдан Ступка. Фото: Факти ICTV

Сегодня, 27 августа, известному украинскому актеру Богдану Ступке исполнился бы 71 год. Он сыграл более чем в 100 фильмах и исполнил около 50 ролей в театре. В кино он зачастую воплощал образы суровых мужчин, глав семейств, руководителей и перевоплощался почти во всех украинских гетьманов. В память о легендарном актере мы выбрали самые знаковые фильмы в творчестве Богдана Ступки.

"Белая птица с черной отметиной"

Это классика украинского кинематографа от режиссера Юрия Ильенко. Фильм получил Золотой приз Московского кинофестиваля в 1971 году. Это был кинодебют для Богдана Ступки, и тут он сразу сыграл главную роль — Ореста Звонаря. Вместе с ним в фильме сыграл Иван Миколайчук.

"Восток-Запад"

Фильм французского режиссера Режиса Варнье с Олегом Меньшиковым, Катрин Денев и Сергеем Бодровым мл. в главных ролях. Фильм номинировался на "Оска"р в номинации "Лучшая иностранная лента". Ступка здесь сыграл полковника Бойко.

"Огнем и мечом"

Исторический фильм польского режиссера Ежи Гофмана с Михалем Жебровским, Александром Домогаровым и Изабеллой Скорупко в главных ролях. Богдан Ступка воплотил на экране гетьмана Богдана Хмельницкого.

"Свои"

Картина Дмитрия Месхиева описывает события, происходящие на захваченном нацистами псковском хуторе в августе 1941 года. Ступка выступил в роли деревенского старосты Ивана Блинова, который укрывает в своем доме военнопленных. За свою работу актер получил приз Московского международного кинофестиваля и награду "Ника".

"Тарас Бульба"

Ступке досталась главная роль в исторической картине "Тарас Бульба", снятой по мотивам повести Н.В. Гоголя. Хотя фильм не получил много положительных откликов, Ступка успешно справился с образом решительного, неумолимого казацкого полковника.

Напомним, ранее в Киеве на Байковом кладбище открыли памятник выдающемуся актеру Богдану Ступке.