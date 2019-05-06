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Гибель дракона и казнь пленницы Серсеи в 4 серии 8 сезона "Игры престолов": сюжет

В новом эпизоде не было масштабных сражений, но были неожиданные смерти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:36
4 серия 8 сезона "Игры престолов"
4 серия 8 сезона "Игры престолов"
Фото: YouTube

Канал HBO 5 мая выпустил 4 серию 8 сезона сериала "Игра престолов", трейлер которой уже успел стать хитом сети. В новом эпизоде не было масштабных сражений, но все же она потрясла неожиданным поворотом событий и гибелью некоторых персонажей. Предлагаем небольшой обзор 4 серии 8 сезона "Игры престолов".

"Игра престолов" Фото: instagram.com/jonerys_family
"Игра престолов" Фото: instagram.com/jonerys_family

4 серия начинается с кадров погребения и сожжения погибших, а также празднование победы. Дейенерис потеряла верного друга и оплакивает его перед сожжением. Над мертвым телом Теона рыдает и Санса. При чем непонятно, любит она его, как брата или же как возлюбленного.

"Игра престолов" Фото: instagram.com/jonerys_family
"Игра престолов" Фото: instagram.com/jonerys_family

После сожжения павших в бою Дейенерис решает дать Джендри звание Лорда Штормового Предела, надеясь на хоть какую-то лояльность от нового народа, который все равно предпочитает Джона, Сансу, и, неожиданно, Тириона.

Еще одна любовная линия продолжает развиваться. Джендри заботится об Арьи, но она, кажется, и не имела на него никаких планов. Между Бриеной и Джейме произойдет близость, которую многие ждали уже не один сезон.

Что касается отношений Дени и Джона, то они наконец решили поговорить о его неожиданное происхождения. Дейенерис против того, чтобы он рассказывал всем о своих родителях. Хотя его сестры и Бран говорят об этом.

Далее Дени отправляет часть войска под руководством Джона по суше, а сама отправляется к Серсее с драконами и остальными воинами. В конце Арья вместе с Псом также направляются в Королевской Гавани. В кадре появляется Брон, но он не убивает Джейме и Тириона, а предупреждает о планах Серсееи.

А вот Дейенерис со своими драконами попадает под атаку Еурона Грейджоя, Золотые мечи обстреливают Рейгаля, а Миссандея оказывается в плену. Варис советует Матери Драконов не спешить мстить, а сам просит Тириона изменить Дени в пользу Джона Сноу. 

Матерь Драконов отправляет Тириона на переговоры с сестрой, однако они ничем хорошим не заканчиваются, а Миссандею приговаривают к смертной казни.

Ее казнят у всех на глазах. Дени переполняет ярость, а Серый Червь не в состоянии видеть эту картину. Похоже, Серсея теперь не только в списке у Арьи...

Напомним, канал HBO поделился с поклонниками новым трейлером-тизером 5 серии 8 сезона "Игры престолов". Ранее канал HBO поделился новыми кадрами – фото 4 серии 8 сезона "Игры престолов".

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HBO дейенерис Серсея Ланнистер игра престолов 8 сезон Миссандея
Источник: Сегодня
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