Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гибель Коби Брайанта предсказали в мультфильме несколько лет назад

По сюжету мультсерии, Коби погиб в вертолете, который потерпел крушение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:22
Кадр из мультсериала Legends of Chamberlain Heights от Comedy Central
Кадр из мультсериала Legends of Chamberlain Heights от Comedy Central
Фото: YouTube

Смерть баскетболиста Коби Брайанта была предсказана в одном шуточном мультфильме Legends of Chamberlain Heights от Comedy Central. Мультфильм появился на экранах еще в 2017 году. Отметим, что Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета.

Смотрите подробности гибели Коби Брайанта в видео:

Так, в восьмом эпизоде мульсериала вертолет, в котором летит знаменитый спортсмен, терпит крушение.

Баскетболист не может выбраться из-под обломков, держа в руках два Кубка Ларри О'Брайена. Ему пытаются помочь, однако он не желает расставаться со спортивными трофеями. В эпизоде обыграли тот факт, что Брайанта обвиняли в нежелании отдавать передачи.

В конце концов, летательный аппарат взрывается и от Брайанта остаются только пять чемпионских перстней. Кстати, этот эпизод с сайта канала Comedy Central удалили в знак уважения к семье Брайанта.

Читайте также:
"Нет слов": знаменитости отреагировали на смерть Коби Брайанта

Напомним, в 2017 году Коби Брайант стал автором сценария и продюсером мультфильма "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball). Режиссером ленты стал Глен Кин. Премьера мультфильма состоялась 23 апреля 2017 года на кинофестивале Трайбека. За эту анимацию он получил "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимациний фильм" в 2018 году.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Не представляю, как жить дальше": жена Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочки Пауло Коэльо уничтожил книгу, которую писал вместе с Коби Брайантом Сын Коломойского отреагировал на смерть Коби Брайанта сменой номера
смерть мультфильм фильм баскетболист Коби Брайант
Реклама

Новости партнеров

Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Запеканка из лаваша с фаршем мясным в духовке
Запеканка из лаваша с фаршем мясным в духовке
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:16Fun

30 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 20:16Events

Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака: придется переждать сложный период

Вчера, 18:26Шоу-бизнес

"Моя любовь": Эдгар Каминский больше не скрывает новую избранницу

Вчера, 17:14Шоу-бизнес

"В очень плохом состоянии": Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:23Психология

Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта

Вчера, 13:38Техно

Яркая звезда неба готовится взорваться

Вчера, 13:06Шоу-бизнес

Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

Вчера, 11:50Афиша

Фильм – открытка из прошлого: обзор картины "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

Вчера, 11:23Шоу-бизнес

Нарушила молчание! Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

Вчера, 09:38Fun

Женщина рассмотрела старое фото и не смогла поверить своим глазам

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня: у Овнов много работы, а у Тельцов назревает конфликт

28 январяFood

Как испечь простой лимонный пирог в духовке

28 январяТехно

Grand Theft Auto V раскритикована профессиональным вором: видео

27 январяШоу-бизнес

Жители Канады возмущены: против Меган Маркл и принца Гарри создали петицию

Новости партнеров

Это очень простой, но вкусный салат
Это очень простой, но вкусный салат "Любимый муж"
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека