Гибель Коби Брайанта предсказали в мультфильме несколько лет назад

По сюжету мультсерии, Коби погиб в вертолете, который потерпел крушение

Кадр из мультсериала Legends of Chamberlain Heights от Comedy Central Фото: YouTube

Смерть баскетболиста Коби Брайанта была предсказана в одном шуточном мультфильме Legends of Chamberlain Heights от Comedy Central. Мультфильм появился на экранах еще в 2017 году. Отметим, что Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета.

Смотрите подробности гибели Коби Брайанта в видео:

Так, в восьмом эпизоде мульсериала вертолет, в котором летит знаменитый спортсмен, терпит крушение.

Баскетболист не может выбраться из-под обломков, держа в руках два Кубка Ларри О'Брайена. Ему пытаются помочь, однако он не желает расставаться со спортивными трофеями. В эпизоде обыграли тот факт, что Брайанта обвиняли в нежелании отдавать передачи.

В конце концов, летательный аппарат взрывается и от Брайанта остаются только пять чемпионских перстней. Кстати, этот эпизод с сайта канала Comedy Central удалили в знак уважения к семье Брайанта.

Напомним, в 2017 году Коби Брайант стал автором сценария и продюсером мультфильма "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball). Режиссером ленты стал Глен Кин. Премьера мультфильма состоялась 23 апреля 2017 года на кинофестивале Трайбека. За эту анимацию он получил "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимациний фильм" в 2018 году.

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