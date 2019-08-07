Гильермо дель Торо получил звезду на Аллее славы

На церемонии также была певица Лана дель Рей

Гильермо Дель Торо Фото: AFP

Стмволичным оказался сегодняшний день для голливудского режиссера Гильермо дель Торо. Ведь 7 августа он стал обладателем звезды на Аллее славы, а уже завтра выходит в прокат его проект "Страшные истории для рассказа в темноте".

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Стоит отметить, что во время торжественной церемонии открытия звезды он посвятил ее Мексике и всем мигрантам, включая самого себя, пишет Los Angeles Times. Режиссер признался, что для него получение звезды является большой честью.

Гильермо дель Торо и Лана дель Рей Фото: AFP

Известная певица Лана дель Рей, которая написала песню к фильму, также принимала участие в церемонии. Клип выйдет одновременно с релизом, а фрагмент песни с фильмом она выложила в свой

5 Авг 2019 в 11:30 PDT INSTAGRAM (@lanadelrey)

Отметим, что "Страшные истории для рассказа в темноте" – это экранизация культовой трилогии ужасов Элвина Шварца. Трилогию называют одной из самых ужасающих книг в истории детской литературы. Но дети и подростки нескольких поколений читают и перечитывают эти книги.

Лана дель Рей Фото: AFP

"Мы смогли экранизировать самую страшную книжку, какую только можно себе представить" – популярную трилогию ужасов Элвина Шварца, проиллюстрированную Стивеном Гаммеллом. Из-за этой книги ломали копья журналисты, психологи и литераторы, ее запрещали, оплевывали, ею восторгались. Но "Страшные истории..." снова с нами, теперь уже – в кино", – сказал дель Торо о фильме.

Напомним, накануне премьеры в сети появился новый трейлер фильма "Страшные истории для рассказа в темноте".

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