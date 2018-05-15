Гильермо дель Торо снимет первый хоррор-сериал в истории Netflix

Проект называется "Гильермо дель Торо представляет 10 после полуночи"

Гильермо дель Торо. Фото: Getty

Известный режиссер Гильермо дель Торо, который получил "Оскар" в этом году за фильм "Форма воды", создаст антологию ужасов для стриминговой платформы Netflix. Да-да, компания в этом году привлекает самых именитых режиссеров и актеров для работы в своих проектах.

Дель Торо будет курировать проект под названием "Гильермо дель Торо представляет 10 после полуночи" (Guillermo Del Toro Presents 10 After Midnight). Уже страшно!

В Netflix отмечают, что это будет сборник личных историй, "одинаково сложных и пугающих". Режиссер напишет и снимет несколько эпизодов предстоящей антологии, а над остальными сериями будут работать другие авторы. Этот проект станет первым хоррор-сериалом в истории Netflix. Стриминговая платформа пока не объявила дату выхода сериала, но сообщает, что премьера состоится уже скоро.

Напомним, сын известного американского драматурга Пола Зиндела подал в суд Лос-Анджелеса иск с обвинением в плагиате против режиссера фильма "Форма воды" Гильермо дель Торо, продюсера картины Дэниэла Крауса и студию Fox Searchlight.