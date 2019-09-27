Глава Marvel снимет новый фильм по "Звездным войнам"

Кевин Файги уже задействован в новом проекте

Кадр из фильма "Звездные войны" Фото: YouTube

Глава Marvel Кевин Файги, который ранее рассказал о "Саге Бесконечности", присоединится к работе над сагой о джедаях, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории. Детали в сюжете:

Представители издания подчеркнули, что кадровых перестановок в Lucasfilm не планируется, и главой компании останется Кэтлин Кеннеди. Позднее эту информацию подтвердил и Disney, сообщив, что Кеннеди все еще занята работой над новым "Индианой Джонсом" и экранизацией книги Томи Адейеми "Дети крови и костей".

Ожидается, что Кевин Файги займется фильмом с участием некого известного актера, которому в картине будет отведена определенная роль. Кинолента станет частью "волны новых проектов" по "Звездным войнам".

Кстати, пока ставки делаются на Бри Ларсон. Но главный вопрос, которым озаботились фанаты по всему миру, разумеется, крутится не вокруг актерского состава проектов Lucasfilm. Все обеспокоены тем, что происходит с киновселенной Marvel, которая уже потеряла Капитана Америку в роли Криса Эванса и Роберта Дауни-младшего, сыгравшего неподражаемого Тони Старка.

Напомним, ранее Disney Studios опубликовала первый трейлер сериала "Мандалорец" (The Mandalorian), который станет частью вселенной "Звездных войн".

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