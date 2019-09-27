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Глава Marvel снимет новый фильм по "Звездным войнам"

Кевин Файги уже задействован в новом проекте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
Кадр из фильма "Звездные войны"
Кадр из фильма "Звездные войны"
Фото: YouTube

Глава Marvel Кевин Файги, который ранее рассказал о "Саге Бесконечности", присоединится к работе над сагой о джедаях, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории. Детали в сюжете:

Представители издания подчеркнули, что кадровых перестановок в Lucasfilm не планируется, и главой компании останется Кэтлин Кеннеди. Позднее эту информацию подтвердил и Disney, сообщив, что Кеннеди все еще занята работой над новым "Индианой Джонсом" и экранизацией книги Томи Адейеми "Дети крови и костей".

Ожидается, что Кевин Файги займется фильмом с участием некого известного актера, которому в картине будет отведена определенная роль. Кинолента станет частью "волны новых проектов" по "Звездным войнам".

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Кстати, пока ставки делаются на Бри Ларсон. Но главный вопрос, которым озаботились фанаты по всему миру, разумеется, крутится не вокруг актерского состава проектов Lucasfilm. Все обеспокоены тем, что происходит с киновселенной Marvel, которая уже потеряла Капитана Америку в роли Криса Эванса и Роберта Дауни-младшего, сыгравшего неподражаемого Тони Старка.

Напомним, ранее Disney Studios опубликовала первый трейлер сериала "Мандалорец" (The Mandalorian), который станет частью вселенной "Звездных войн".

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