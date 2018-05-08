Главные мультфильмы этого лета: сиквел "Суперсемейки" и тачки

Маленькая обезьянка отправляется на поиски своего товарища, а автомобиль Вилли – чемпион, сделавший головокружительную карьеру на треке

Герои снова в деле. «Суперсемейка 2»

Среди премьер – долгожданный сиквел "Суперсемейки", история влюбленного вампира и мальчик, попавший в мир коварного волшебника.

Волшебство. "Осторожно: Грамп!"

Обыкновенному мальчику-подростку Терри достается в наследство парк развлечений его бабушки. Но дела идут не так хорошо, и аттракционы могут закрыть из-за долгов. Парень срочно должен исправить ситуацию и вернуть не только парк, но и радость детям. Вскоре он находит предмет, который переносит его в волшебную страну, где усилиями сварливого волшебника Грампа все погружены в меланхолию. Вместе с местной принцессой Терри пытается разрушить заклятье, но вредный Грамп продолжает строить козни... Семейный мульт о волшебстве и надежде.

"Осторожно: Грамп!" Фото: кадр из видео

Аниме. "Мирай из будущего"

Избалованный 4-летний мальчик по имени Кун переживает стресс из-за появления в семье новорожденной сестры. Она, по мнению парня, отбирает у него любовь родителей. Чтобы пережить событие в семье, он придумывает волшебный сад, где встречает свою будущую сестру по имени Мирай, и это помогает ему понять, что такое быть старшим братом. Мультфильм о взрослении поставил известный японский режиссер Мамору Хосода, снявший такие культовые аниме, как "Девочка, покорившая время", "Волчьи дети Амэ и Юки" и "Летние войны".

"Мирай из будущего" Кадр из видео

Герои снова в деле. "Суперсемейка 2"

Неугомонный отец-силач Боб по прозвищу Мистер Исключительный вынужден затвориться в семейном гнездышке, чтобы приглядывать за детьми Виолеттой и Дэшем, а также воспитывать недавно появившегося на свет сына Джек-Джека, пока его жена Хелен превращается в звезду телешоу. Этот сложный период для всей семьи становится еще более трудным из-за того, что герои не знают о новых суперспособностях малыша! Это веселое возвращение анимационного блокбастера о многодетной семье, целиком состоящей из супергероев с суперспособностями.

"Суперсемейка 2" Кадр из видео

Поиск друзей и себя. "Король обезьян"

Маленькая обезьянка отправляется в Нью-Йорк на поиски своего товарища. За это время героиня находит новых друзей, грань между добром и злом и узнает, в чем сила Короля обезьян, чтобы в итоге сразиться с Королем демонов. История о силе дружбы и познании себя.

"Король обезьян" Кадр из видео

Спорт. "Вилли и крутые тачки"

Автомобиль Вилли — чемпион, сделавший головокружительную карьеру на треке. Но в один день все меняется: Вилли попадает в нелепую аварию и едва не погибает... Мульт для фанатов скоростных "Тачек"!

"Вилли и крутые тачки" Фото: кадр из видео

О взаимовыручке. "Два хвоста"

Сбежавший из дома кот попадает в лесу под сильный ливень. Промокший, несчастный и голодный, — в общем, все могло закончиться печально. Но на помощь ему пришел Бобер... Добрый мульт о том, как важно приходить друг другу на помощь.

"Два хвоста" Фото: кадр из видео

Нечисть. "Монстры на каникулах 3"

У Дракулы радость: его внук Деннис наконец стал настоящим вампиром! На радостях граф-кровосос отправляется в морской круиз вместе с друзьями. Путешествуя на лайнере, он влюбляется в капитана корабля Эрику. Покорить ее сердце Дракуле помогают друзья: мумия и оборотень.

"Монстры на каникулах 3" Фото: кадр из видео

Напомним, Сильвестр Сталлоне снова готов сыграть в пятой части фильма "Рэмбо".

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