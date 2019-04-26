Главный злодей, девушка Бонда, миссия на Ямайке: все подробности 25-го фильма про Джеймса Бонда

Как сообщалось ранее, Рами Малек станет главным злодеем в этой картине

Рами Малек Фото: AFP

После триумфа на церемонии награждения кинопремии "Оскар" актер Рами Малек – просто нарасхват. Недавно стало известно, что исполнитель роли Фредди Меркьюри сыграет главного злодея в новом фильме про Джеймса Бонда. И, если ранее это все было на уровне слухов, то теперь появилось официальное подтверждение тому. Более того, уже известен почти весь актерский каст и режиссер проекта. Об этом пишет Daily Mail.

Также некий свет на будущий проект пролил и официальный Twitter-аккаунт фильма 25-го Бонда. Почти все актеры собрались в поместье автора романов о Бонде, британского писателя Яна Флеминга на Ямайке, чтобы официально объявить о совместной работе. Итак, роль Бонда в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг.

Дэниэл Крейг Фото: AFP

Роль главного злодея досталась Рами Малеку. Его герой обладает некой опасной технологией. Сам актер в обращении к зрителям пообещал, что Бонду придется непросто.

"Обещаю, что позабочусь о том, чтобы мистеру Бонду было нелегко – у него не будет спокойной прогулки", – сказал Малек.

К новому проекту также присоединились Дали Бенссалах, Лашана Линч "Капитан Марвел", Ана де Армас, Давид Денсик и Билли Магнуссен. В новой фильме об агенте 007 вместе с ними снимутся Рэйф Файнс (М, руководитель MI6), Леа Сейду (психолог Мадлен Суонн), Наоми Харрис (секретарь Манипенни), Бен Уишоуи (Q, главный по гаджетам в MI6) и другие.

Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 Актерский состав 25-го фильма про Джеймса Бонда Фото: twitter.com/007 1/13

Отмечается, что 30-летняя Ана де Армас станет новой девушкой Бонда. Испанская актриса дебютировала в Голливуде в 2015 году, снявшись вместе с Киану Ривзом в фильме "Дочь Бога". Роль еще одной девушки агента 007 досталась 31-летней британской актрисе Лашане Линч, снявшейся в блокбастере "Капитан Марвел" (Captain Marvel).

Новой миссией Джеймса Бонда станет спасение похищенного ученого и борьба со злодеем, обладающим опасными технологиями. Ради такого дела суперагент бросает свой дом на Ямайке.

Фильм выйдет на широкие экраны в 2020 году.

Напомним, недавно Дэнни Бойл ("На игле" и "Миллионера из трущоб") покинул режиссерское кресло юбилейного фильма о Джеймсе Бонде из-за творческих разногласий с продюсерами. Естественно, из-за этого фильм немного перенесли. Вскоре нашли и нового режиссера.

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