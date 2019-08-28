Глубокие и жизненные: ТОП главных фильмов Венецианского кинофестиваля 2019

На фестивале покажут картины с участием Тимоти Шаламе, Брэда Питта, Катрин Денев и других

Кадр из фильма "В ожидании варваров" Фото: YouTube

Сегодня, 28 августа, на острове Лидо, стартует Венецианский кинофестиваль, на котором покажут самые ожидаемые фильмы этого года. На фестивале будут представлены новые проекты с участием Тимоти Шаламе, Брэда Питта, Кристен Стюарт, Скарлетт Йоханссон, Катрин Денев.

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Предлагаем список фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале 2019:

Кадр из фильма "Правда" Фото: Instagram

Фильм открытия "Правда" Хирокадзу Корээды был снят не на родном языке японского постановщика и не в родной стране. В картине снялись Катрин Денев, которая побывала и на кинофестивале в Одессе, Жюльетт Бинош и Итан Хоук.

Режиссер вновь пускается исследовать тему семейных взаимоотношений. В центре сюжета – стареющая французская киноактриса Фаббьен, которая публикует свои мемуары. После этого к ней приезжает взрослая дочь и ее отец, но казавшееся радостным воссоединение тут же перерастает в череду конфликтов.

Кадр из фильма "Джокер" Фото: YouTube

"Джокер" Тодда Филлипса впервые покажут именно на Венецианском кинофестивале. Культовый злодей DC и главный враг Бэтмена уже не раз появлялся на экране, но впервые его история превратилась в сольную драму. Хоакин Феникс сыграет Джокера.

Неудавшийся комик Артур Флек пытается сохранять оптимизм. Но получая от жизни удар за ударом, его терпение иссякает, и он решает исследовать новую дорогу, которая приведет его в самые темные и мрачные закоулки Готэма.

"К звездам" Фото: YouTube

Фильм с Брэдом Питтом в главной роли режиссера Джеймса Грэя. Лента расскажет историю космонавта Роя МакБрайда (Брэд Питт), который отправляется в путь по самым таинственным уголкам Галактики, чтобы найти своего некогда пропавшего отца, признанного врагом нации.

Кадр из фильма "Прачечная" Фото: YouTube

Режиссер Стивен Содерберг будет исследовать вопрос отмывания денег и коррупции. Главные роли в картине исполнили Мерил Стрип, Гари Олдман, Джеффри Райт, Шэрон Стоун, Антонио Бандерас и много других известных актеров. Его новый политический триллер "Прачечная" о "Панамском досье" затем выйдет на Netflix.

Кадр из фильма "Брачная история" Фото: YouTube

Еще один проект Netflix режиссера Ноа Баумбака. Картину о том, как разводятся герои Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон уже сравнивают с "Крамером против Крамера". Насколько это окажется правдой, узнать можно будет уже этой осенью, все на том же Netflix.

"В ожидании варваров"

Кадр из фильма "В ожидании варваров" Фото: YouTube

Сиро Герра снял англоязычный фильм, главные роли в котором сыграли Джонни Депп и Роберт Паттинсон. В основе сюжета – роман нобелевского лауреата Джона Максвелла Кутзее. Фильм расскажет о взаимоотношениях региональной власти с главами империи, которые используют мифических врагов, чтобы контролировать народ.

Кадр из фильма "Сиберг" Фото: YouTube

Это картина с Кристен Стюарт в главной роли, которая также является продюсером проекта. Режиссером выступил Бенедикт Эндрюс. Фильм повествует об актрисе Джоан Сиберг, известной в эпоху французской "новой волны". Политическая активистка и бунтарка, она была вынуждена защищаться от агрессии со стороны ФБР, развязавшего против нее кампанию.

Кадр из фильма "Дело Дрейфуса" Фото: YouTube

Новый фильм известного режиссера Романа Полански. Фильм, основанный на реальных событиях. В основе сюжета – известный судебный процесс 1894 года во Франции, который породил многолетний социальный конфликт вокруг Альфреда Дрейфуса. Главные роли в фильме сыграли французские актеры Жан Дюжарден и Луи Гаррель, а сценарий Полански написал совместно с Робертом Харрисом.

Кадр из фильма "Осиная сеть" Фото: YouTube

Еще один фильм с Гаэлем Гарсиа Берналем, Пенелопой Крус, Аной де Армас и Эдгаром Рамиресом режиссера Оливье Ассайаса. Сценарий к картине Ассайас написал на основе книги Фернандо Морайса "Последние солдаты холодной войны". В центре сюжета, так называемая, "Осиная сеть", которую кубинское правительство организовало в 80-е и 90-е годы в США с целью информирования режима Кастро о подготовке к террористическим актам.

"Король" Фото: YouTube

Долгожданный фильм "Король" не попал в основной конкурс Венецианского фестиваля, но будет показана в параллельной программе. Режиссер Дэвид Мишо экранизировал классические произведения Уильяма Шекспира, пригласив на роль Генриха V Тимоти Шаламе. Помимо него в картине также сыграли Джоэл Эдгертон, Роберт Паттинсон и Лили-Роуз Депп. Однако именно непривычное для звезды "Зови меня своим именем" амплуа подогревает интерес к картине.

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер драмы "Король".

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