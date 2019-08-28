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Глубокие и жизненные: ТОП главных фильмов Венецианского кинофестиваля 2019

На фестивале покажут картины с участием Тимоти Шаламе, Брэда Питта, Катрин Денев и других

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28
Кадр из фильма "В ожидании варваров"
Кадр из фильма "В ожидании варваров"
Фото: YouTube

Сегодня, 28 августа, на острове Лидо, стартует Венецианский кинофестиваль, на котором покажут самые ожидаемые фильмы этого года. На фестивале будут представлены новые проекты с участием Тимоти Шаламе, Брэда Питта, Кристен Стюарт, Скарлетт Йоханссон, Катрин Денев.

Кроме этого, узнайте также, как закончился ОМКФ 2019:

Предлагаем список фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале 2019:

"Правда"

Кадр из фильма "Правда"
Кадр из фильма "Правда"
Фото: Instagram

Фильм открытия "Правда" Хирокадзу Корээды был снят не на родном языке японского постановщика и не в родной стране. В картине снялись Катрин Денев, которая побывала и на кинофестивале в Одессе, Жюльетт Бинош и Итан Хоук.

Режиссер вновь пускается исследовать тему семейных взаимоотношений. В центре сюжета – стареющая французская киноактриса Фаббьен, которая публикует свои мемуары. После этого к ней приезжает взрослая дочь и ее отец, но казавшееся радостным воссоединение тут же перерастает в череду конфликтов.

"Джокер"

Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Фото: YouTube

"Джокер" Тодда Филлипса впервые покажут именно на Венецианском кинофестивале. Культовый злодей DC и главный враг Бэтмена уже не раз появлялся на экране, но впервые его история превратилась в сольную драму. Хоакин Феникс сыграет Джокера.

Неудавшийся комик Артур Флек пытается сохранять оптимизм. Но получая от жизни удар за ударом, его терпение иссякает, и он решает исследовать новую дорогу, которая приведет его в самые темные и мрачные закоулки Готэма.

"К звездам"

"К звездам"
"К звездам"
Фото: YouTube

Фильм с Брэдом Питтом в главной роли режиссера Джеймса Грэя. Лента расскажет историю космонавта Роя МакБрайда (Брэд Питт), который отправляется в путь по самым таинственным уголкам Галактики, чтобы найти своего некогда пропавшего отца, признанного врагом нации. 

"Прачечная"

Кадр из фильма "Прачечная"
Кадр из фильма "Прачечная"
Фото: YouTube

Режиссер Стивен Содерберг будет исследовать вопрос отмывания денег и коррупции. Главные роли в картине исполнили Мерил Стрип, Гари Олдман, Джеффри Райт, Шэрон Стоун, Антонио Бандерас и много других известных актеров. Его новый политический триллер "Прачечная" о "Панамском досье" затем выйдет на Netflix.

"Брачная история"

Кадр из фильма "Брачная история"
Кадр из фильма "Брачная история"
Фото: YouTube

Еще один проект Netflix режиссера Ноа Баумбака. Картину о том, как разводятся герои Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон уже сравнивают с "Крамером против Крамера". Насколько это окажется правдой, узнать можно будет уже этой осенью, все на том же Netflix. 

"В ожидании варваров"

Кадр из фильма "В ожидании варваров"
Кадр из фильма "В ожидании варваров"
Фото: YouTube

Сиро Герра снял англоязычный фильм, главные роли в котором сыграли Джонни Депп и Роберт Паттинсон. В основе сюжета – роман нобелевского лауреата Джона Максвелла Кутзее. Фильм расскажет о взаимоотношениях региональной власти с главами империи, которые используют мифических врагов, чтобы контролировать народ.

"Сиберг"

Кадр из фильма "Сиберг"
Кадр из фильма "Сиберг"
Фото: YouTube

Это картина с Кристен Стюарт в главной роли, которая также является продюсером проекта. Режиссером выступил Бенедикт Эндрюс. Фильм повествует об актрисе Джоан Сиберг, известной в эпоху французской "новой волны". Политическая активистка и бунтарка, она была вынуждена защищаться от агрессии со стороны ФБР, развязавшего против нее кампанию. 

"Дело Дрейфуса"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Дело Дрейфуса"
Фото: YouTube

Новый фильм известного режиссера Романа Полански. Фильм, основанный на реальных событиях. В основе сюжета – известный судебный процесс 1894 года во Франции, который породил многолетний социальный конфликт вокруг Альфреда Дрейфуса. Главные роли в фильме сыграли французские актеры Жан Дюжарден и Луи Гаррель, а сценарий Полански написал совместно с Робертом Харрисом.

"Осиная сеть"

Кадр из фильма "Осиная сеть"
Кадр из фильма "Осиная сеть"
Фото: YouTube

Еще один фильм с Гаэлем Гарсиа Берналем, Пенелопой Крус, Аной де Армас и Эдгаром Рамиресом режиссера Оливье Ассайаса. Сценарий к картине Ассайас написал на основе книги Фернандо Морайса "Последние солдаты холодной войны".  В центре сюжета, так называемая, "Осиная сеть", которую кубинское правительство организовало в 80-е и 90-е годы в США с целью информирования режима Кастро о подготовке к террористическим актам.

"Король"

"Король"
"Король"
Фото: YouTube

Долгожданный фильм "Король" не попал в основной конкурс Венецианского фестиваля, но будет показана в параллельной программе. Режиссер Дэвид Мишо экранизировал классические произведения Уильяма Шекспира, пригласив на роль Генриха V Тимоти Шаламе. Помимо него в картине также сыграли Джоэл Эдгертон, Роберт Паттинсон и Лили-Роуз Депп. Однако именно непривычное для звезды "Зови меня своим именем" амплуа подогревает интерес к картине.

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер драмы "Король".

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