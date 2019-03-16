Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"ГогольFest 2019": программу фестиваля случайно "слили" в сеть

Благодаря системе ProZorro стали известны имена гостей на фестивале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
"Гогольфест" в Мариуполе
"Гогольфест" в Мариуполе
Фото: facebook.com/sugf.org

С 26 апреля по 1 мая в Мариуполе пройдет международный фестиваль современного искусства StartUpGogolFest ("Гогольфест Стартап"). В городе пройдут театральные представления, дневные и ночные музыкальные выступления, художественные выставки, перформансы и тому подобное. Начнется фестиваль с открытия Главной музыкальной сцены в Городском саду, говорится на сайте фестиваля.

"В этом году в каждой программе мы планируем привлечь до 50% международного контента. Среди наших партнеров – восемь стран мира. Это восемь посольств, консульств или культурных центров, вовлеченных в представления своих проектов. Они помогают нам в организации, а мы, как украинцы, как и мариупольцы, и киевляне – должны очень качественно и классно принять эти проекты", – рассказал директор "Гогольфеста" Максим Демский.

На фестивале также анонсировали гранд-оперу, а участниками постановки станут музыкальная формация NOVA OPERA, социальный рейв-бэнд ЦеШо (TseSho aka Teatr-Pralnia) и другие. Вход на оперу будет ограниченным, так как локация не способна принять много людей. Но мероприятие можно будет смотреть в онлайне – благодаря OpenTheatre. Трансляция будет идти на главной сцене в Городском саду города и люди, которые не попадут на событие, смогут наблюдать за ней на больших экранах. А интернет обеспечение и телекоммуникации предоставляет компания "Формат".

Пока что на сайте не были опубликованы имена гостей фестиваля. Однако, все карты спутала прозрачность. Благодаря системе ProZorro мариупольцу Петру Андрющенко лайн-ап фестиваля стал известен несколько дней назад.

"Если ты дружишь с ProZorro, все интриги вокруг того, "кто приедет на ГогольFest  в Мариуполь" становятся смешными. Вот список участников. Не благодарите", – написал мужчина на своей странице в Facebook.

Из этой документации следует, что хедлайнерами фестиваля станут группы LEYYA из Австрии и англичане из Monarchy. А также Dakh Daughters, Latexfauna, Dakooka, YUKO, Вагоновожатые, Alyona Alyona, Сергей Бабкин, "Моржи" и Алина Паш. 

В театральную же программу войдут постановки театра "Дах" ("Парадоксы преступления"), "Дикого театра" ("Кислород"), театра "Дикие Души" (Be my Marguerite), LowAir ("The Rite of Spring") и Junges DT ("Mein Ziemlich Seltsamer Freund Walter").

StartUpGogolFest – ежегодный художественный фестиваль, который проходит в рамках проекта GOGOLFEST INOCULATION, и направлен на культурный и туристический развитие Мариуполя и Донецкой области.

Напомним, в прошлом году фестиваль "ГогольFest" также проходит в Мариуполе. Жителей удивляли фототроллейбусом и головой из ларька.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Европу пришла "Украинская весна": в Брюсселе стартует фестиваль украинской культуры В Киеве пройдет фестиваль «Французская весна» "Чилдрен Кинофест" объявил жюри конкурса детских фильмов
фестиваль ГогольFest Prozorro выступления сергей бабкин Yuko
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Ногу ампутировать»: страшные подробности о состоянии Началовой
«Ногу ампутировать»: страшные подробности о состоянии Началовой
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта
Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта
Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее
Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

Популярные статьи

Сегодня, 09:42Шоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Вчера, 13:04Fun

15 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:22Wellness

Японская диета на 13 дней: меню для похудения

Вчера, 11:05Техно

Первый в истории ядерный взрыв показали в Full HD

Вчера, 09:25Техно

Конец близок: Windows 7 напомнит о скорой смерти

Вчера, 08:01Fun

Невеста обнаружила в свадебных туфлях невероятный сюрприз

Вчера, 07:09Fun

На свет появился уникальный розовый слоненок: видео

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня: Львам не стоит давать в долг, а Рыбам придется задержаться на работе

14 мартаШоу-бизнес

Эпатажная Нетта Барзилай появилась на публике в купальнике

14 мартаТехно

Windows 7 получил востребованную миллионами полезную опцию

14 мартаFun

14 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

14 мартаТехно

Google "похоронил" еще один проект

14 мартаFun

Неудачная охота: из-за обмана обезьяны леопард застрял на дереве

14 мартаFun

Похудение вдвое помогло одинокому мужчине найти свою любовь: фото

14 мартаFun

Невеста в день свадьбы пришла к жениху на кладбище

13 мартаАфиша

И вновь "Дневники вампира": в "Наследии" появилась отсылка к Кэролайн и Клаусу

Новости партнеров

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Ребенок внутри матери: невероятное видео
Ребенок внутри матери: невероятное видео
​Какую кровь предпочитают комары?
​Какую кровь предпочитают комары?
Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой
Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»