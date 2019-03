"ГогольFest 2019": программу фестиваля случайно "слили" в сеть

Благодаря системе ProZorro стали известны имена гостей на фестивале

"Гогольфест" в Мариуполе Фото: facebook.com/sugf.org

С 26 апреля по 1 мая в Мариуполе пройдет международный фестиваль современного искусства StartUpGogolFest ("Гогольфест Стартап"). В городе пройдут театральные представления, дневные и ночные музыкальные выступления, художественные выставки, перформансы и тому подобное. Начнется фестиваль с открытия Главной музыкальной сцены в Городском саду, говорится на сайте фестиваля.

"В этом году в каждой программе мы планируем привлечь до 50% международного контента. Среди наших партнеров – восемь стран мира. Это восемь посольств, консульств или культурных центров, вовлеченных в представления своих проектов. Они помогают нам в организации, а мы, как украинцы, как и мариупольцы, и киевляне – должны очень качественно и классно принять эти проекты", – рассказал директор "Гогольфеста" Максим Демский.

На фестивале также анонсировали гранд-оперу, а участниками постановки станут музыкальная формация NOVA OPERA, социальный рейв-бэнд ЦеШо (TseSho aka Teatr-Pralnia) и другие. Вход на оперу будет ограниченным, так как локация не способна принять много людей. Но мероприятие можно будет смотреть в онлайне – благодаря OpenTheatre. Трансляция будет идти на главной сцене в Городском саду города и люди, которые не попадут на событие, смогут наблюдать за ней на больших экранах. А интернет обеспечение и телекоммуникации предоставляет компания "Формат".

Пока что на сайте не были опубликованы имена гостей фестиваля. Однако, все карты спутала прозрачность. Благодаря системе ProZorro мариупольцу Петру Андрющенко лайн-ап фестиваля стал известен несколько дней назад.

"Если ты дружишь с ProZorro, все интриги вокруг того, "кто приедет на ГогольFest в Мариуполь" становятся смешными. Вот список участников. Не благодарите", – написал мужчина на своей странице в Facebook.

Из этой документации следует, что хедлайнерами фестиваля станут группы LEYYA из Австрии и англичане из Monarchy. А также Dakh Daughters, Latexfauna, Dakooka, YUKO, Вагоновожатые, Alyona Alyona, Сергей Бабкин, "Моржи" и Алина Паш.

В театральную же программу войдут постановки театра "Дах" ("Парадоксы преступления"), "Дикого театра" ("Кислород"), театра "Дикие Души" (Be my Marguerite), LowAir ("The Rite of Spring") и Junges DT ("Mein Ziemlich Seltsamer Freund Walter").

StartUpGogolFest – ежегодный художественный фестиваль, который проходит в рамках проекта GOGOLFEST INOCULATION, и направлен на культурный и туристический развитие Мариуполя и Донецкой области.

Напомним, в прошлом году фестиваль "ГогольFest" также проходит в Мариуполе. Жителей удивляли фототроллейбусом и головой из ларька.

