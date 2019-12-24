"Голая правда": вышел трейлер откровенной комедии с Ксенией Мишиной и Дмитрием Ступкой
Премьера фильма состоится накануне Дня Святого Валентина
В сети появился официальный трейлер украинской комедии "Голая правда". Главные роли в ленте исполняют украинские звезды Дмитрий Ступка, Слава Каминская, Богдан Юсипчук, актриса и победительница шоу "Танцы со звездами" Ксения Мишина ("Крепостная", "Селфипати"), шоумен Андрей Джеджула, актеры Полина Василина ( "Бешеный свадьба") Ольга Арутюнян (Дизель Шоу) и Евгений Ламах ( "Круты 1918", "Черкассы").
Гран-при 26-го Минского международного кинофестиваля получил украинский фильм "Атлантида", подробности в видео:
По сюжету, восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего друга Андрея (Дмитрий Ступка). В заведении много комнат, где можно поиграть хоть в "мафию", хоть в "крокодила". Однако главная фишка клуба – "Детекторрум" с уникальным и сверхточным детектором лжи. Друзья решают узнать наиболее интимные тайны друг друга. Однако они даже не представляют, насколько опасной может оказаться эта игра.
Режиссер фильма Александр Беляк отметил, что комедия должна раскрыть сущность человеческих отношений: "Я уверен, что отношения между людьми (и дружеские, и романтические) были бы иными, если бы они знали всю правду друг о друге. Ситуации, когда люди что-то скрывают, могут выглядеть и смешно, и грустно одновременно. Мы попытались показать, что может произойти с группой друзей, когда правда выходит наружу".
Одну из главных ролей в фильме "Голая правда" исполняет известный украинский актер Дмитрий Ступка, звезда фильмов "Круты 1918" и "Правило боя". В процессе подготовки его роль ушла Богдану Юсипчуку, а Дмитрий превратился в собственника клуба, где, собственно, и происходят события. Его любимую девушку Еву играет звезда дилогии "Бешеное свадьба" Полина Василина: "Это достаточно новая для меня история, даже немного вызов. Большинство сцен происходили за столом, поэтому каждый взгляд, каждое движение – все как на ладони. Было сложно, но круто и интересно!"
Премьера откровенной комедии "Голая правда" состоится накануне Дня Святого Валентина, 13 февраля 2020.
Напомним, в сети появился тизер-трейлер украинского фильма "Пульс".
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