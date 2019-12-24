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"Голая правда": вышел трейлер откровенной комедии с Ксенией Мишиной и Дмитрием Ступкой

Премьера фильма состоится накануне Дня Святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
"Голая правда"
"Голая правда"
Фото: пресс-служба

В сети появился официальный трейлер украинской комедии "Голая правда". Главные роли в ленте исполняют украинские звезды Дмитрий Ступка, Слава Каминская, Богдан Юсипчук, актриса и победительница шоу "Танцы со звездами" Ксения Мишина ("Крепостная", "Селфипати"), шоумен Андрей Джеджула, актеры Полина Василина ( "Бешеный свадьба") Ольга Арутюнян (Дизель Шоу) и Евгений Ламах ( "Круты 1918", "Черкассы").

Гран-при 26-го Минского международного кинофестиваля получил украинский фильм "Атлантида", подробности в видео:

По сюжету, восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего друга Андрея (Дмитрий Ступка). В заведении много комнат, где можно поиграть хоть в "мафию", хоть в "крокодила". Однако главная фишка клуба – "Детекторрум" с уникальным и сверхточным детектором лжи. Друзья решают узнать наиболее интимные тайны друг друга. Однако они даже не представляют, насколько опасной может оказаться эта игра.

"Голая правда"
"Голая правда"
Фото: пресс-служба

Режиссер фильма Александр Беляк отметил, что комедия должна раскрыть сущность человеческих отношений: "Я уверен, что отношения между людьми (и дружеские, и романтические) были бы иными, если бы они знали всю правду друг о друге. Ситуации, когда люди что-то скрывают, могут выглядеть и смешно, и грустно одновременно. Мы попытались показать, что может произойти с группой друзей, когда правда выходит наружу".

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Одну из главных ролей в фильме "Голая правда" исполняет известный украинский актер Дмитрий Ступка, звезда фильмов "Круты 1918" и "Правило боя". В процессе подготовки его роль ушла Богдану Юсипчуку, а Дмитрий превратился в собственника клуба, где, собственно, и происходят события. Его любимую девушку Еву играет звезда дилогии "Бешеное свадьба" Полина Василина: "Это достаточно новая для меня история, даже немного вызов. Большинство сцен происходили за столом, поэтому каждый взгляд, каждое движение – все как на ладони. Было сложно, но круто и интересно!"

Премьера откровенной комедии "Голая правда" состоится накануне Дня Святого Валентина, 13 февраля 2020.

Напомним, в сети появился тизер-трейлер украинского фильма "Пульс".

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