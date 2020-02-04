Голливуд будет снимать постельные сцены в кино по новым правилам: в чем суть

Новые требования ввели в связи с активной темой сексуальных домогательств

Кадр из фильма "50 оттенков серого" Фото: YouTube

Тема сексуальных домогательств настолько остро стала в Голливуде, что теперь съемки сексуальных сцен в американском кино будут регулироваться перечнем определенных правил. По информации Independent, Американская актерская гильдия и Американская федерация деятелей радио и телевидения совместной инициативой приняли свод правил, призванных контролировать всякую пикантность на съемочной площадке.

Почему волна сексуальных домогательств накрывает мир:

Теперь на съемках сцен интимного характера будут присутствовать некие координаторы, которые будут по отдельности проводить беседы с продюсерами, режиссерами и актерами как на подготовительном этапе, так и во время непосредственно съемочного процесса.

Эти координаторы получили название Ассоциация экспертов по интимным сценам. Глава Ассоциации Аманда Блюменталь отметила, что правила по возможности будут гибкими и смогут варьироваться в зависимости от каждой конкретной ситуации.

Напомним, движения в Голливуде против сексуальных домогательств началось с того, что более 80 женщин выдвинули против Харви Вайнштейна обвинения. С 30 предполагаемыми жертвами домогательств он смог договориться об урегулировании конфликта, заплатив 25 миллионов долларов за снятие обвинений. Теперь же по всему миру женщины из разных сфер деятельности заявляют о сексуальных домогательствах со стороны коллег и начальства. Например, экс-главу премии Грэмми обвинили в изнасиловании

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