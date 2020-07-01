Голливуд купил украинский триллер Let it snow – в главной роли Иванна Сахно

Картина стала полнометражным дебютом режиссера

За последние годы украинский кинематограф сделал не один прорыв, но подобное произошло впервые. Крупнейший американский дистрибьютор Lionsgate, который выпустил такие фильмы, как "Голодные игры", "Послезавтра", "Реквием по мечте", "Пила", купил триллер Let it snow украинского режиссера Станислава Капралова. Об этом говорится в официальном Facebook-аккаунте режиссера, а также сообщают ведущие мировые издания Hollywood Reporter і Screen Daily.

Главные роли в англоязычном фильме сыграли украинская и американская актриса Иванна Сахно ("Шпион, который меня кинул", "Тихоокеанский рубеж 2"), Алекс Хафнер ("Погружение", "Советник") и грузинская актриса Тинатин Далакашвили ("Эбигейл", "Заложники", "Про любовь. Только для взрослых").

Кадр из украинского триллера Let it snow Фото: facebook.com/kapralov.stas

Фильм Let it snow – копродукция Украины с США и Испанией. Производством киноленты занимается Solar Media Entertainment, продюсером выступил Сергей Лавренюк, который ранее работал над такими громкими лентами, как "DZIDZIO Контрабас", "Когда падают деревья", "Горная женщина: на войне", "#Selfieparty".

Сюжет фильма рассказывает о сноубордистке и любительнице фри-райда Мие, которая, оказавшись одна в горах, вынуждена противостоять не только силам природы, но и замаскированному всаднику на черном снегоходе, который гонится за ней и намерен уничтожить.

Исполнительные продюсеры проекта – Роджер Корби, Ян Фишер, Станислав Капралов и Марианна Новикова. Интересно, что это дебютный полнометражный фильм Станислава Капралова. Сценарий он написал с Омри Роузом.

Иванна Сахно сыграла в триллере Let it Snow Фото: instagram.com/ivannasakhno/

С 22 сентября 2020 года фильм выйдет в VOD-формате, а компания Arclight Films займется продажей киноленты в США.

Ранее мы сообщали, что украинский режиссер предложил Дженнифер Энистон главную роль в его блокбастере и получил лайк от знаменитой актрисы.

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