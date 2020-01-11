Голливудские критики назвали "1917" лучшим фильмом года
Голливудские журналисты и кинокритики подвели итоги прошедшего 2019 года
Военный фильм режисера Сэма Мендеса "1917" стала триумфатором премии голливудских кинокритиков и киножурналистов, которая была вручена на днях в Лос-Анджелесе, сообщает Variety. Картину недавно назвали и лучшим военным фильмом.
Смотрите видео о том, как прошла премия Hollywood Film Awards:
Картина Мендеса также отметилась как лучший экшен-фильм, за лучший монтаж и лучшую операторскую работу. Награды за лучшую режиссуру среди мужчин и лучшую режиссуру среди женщин получили Ноа Баумбах ("Брачная история") и Оливия Уайлд ("Образование"). Дени Вильнев был назван режиссером десятилетия.
В актерских номинациях победили Хоакин Феникс ("Джокер") и Лупита Нионго ("Мы"), премии за второй план достались Джо Пеши ("Ирландец") и Дженнифер Лопез ("Мошенницы с Уолл-стрит"). Адам Драйвер и Кристен Стюарт стали актером и актрисой десятилетия.
Полный список лауреатов:
- - Лучший фильм: "1917"
- - Лучший актёр: Хоакин Феникс – "Джокер"
- - Лучшая актриса: Люпита Нионго – "Мы"
- - Лучший актёр второго плана: Джо Пеши – "Ирландец"
- - Лучшая актриса второго плана: Дженнифер Лопес – "Стриптизерши"
- - Лучший ансамбль: "Достать ножи"
- - Прорыв года среди актрис: "Джесси Бакли – "Дикая Роза"
- - Прорыв года среди актёров: Келвин Харрисон-младший – "Волны"
- - Лучший режиссёр-мужчина: Ноа Баумбах – "Брачная история"
- - Лучший режиссёр-женщина: Оливия Уайлд – "Образование"
- - Лучший фильм на иностранном языке: "Паразиты" – Южная Корея
- - Лучший анимационный фильм: "История игрушек 4"
- - Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс – "1917"
- - Лучший оригинальный саундтрек: Хильдур Гуднадоттир – "Джокер"
- - Лучшая оригинальная песня: "Glasgow" – из к/ф "Дикая Роза"
- - Лучший независимый фильм – ничья: "Прощание" + "Волны"
- - Лучший экшн: "Мстители: Финал"
- - Лучший хоррор: "Мы"
- - Лучший музыкальный / комедийный фильм – паритет: "Рокетмэн" + "Образование"
- - Режиссёр десятилетия: Дени Вильнёв
- - Актёр десятилетия: Адам Драйвер
- - Актриса десятилетия: Кристен Стюарт
Напомним, лучшими фильмами года по версии Голливудской Ассоциации Иностранной Прессы стали "1917" и "Однажды в Голливуде", а лучшим мини-сериалом назван "Чернобыль".
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