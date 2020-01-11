Голливудские критики назвали "1917" лучшим фильмом года

Голливудские журналисты и кинокритики подвели итоги прошедшего 2019 года

Кадр из фильма "1917" Фото: YouTube

Военный фильм режисера Сэма Мендеса "1917" стала триумфатором премии голливудских кинокритиков и киножурналистов, которая была вручена на днях в Лос-Анджелесе, сообщает Variety. Картину недавно назвали и лучшим военным фильмом.

Смотрите видео о том, как прошла премия Hollywood Film Awards:

Картина Мендеса также отметилась как лучший экшен-фильм, за лучший монтаж и лучшую операторскую работу. Награды за лучшую режиссуру среди мужчин и лучшую режиссуру среди женщин получили Ноа Баумбах ("Брачная история") и Оливия Уайлд ("Образование"). Дени Вильнев был назван режиссером десятилетия.

В актерских номинациях победили Хоакин Феникс ("Джокер") и Лупита Нионго ("Мы"), премии за второй план достались Джо Пеши ("Ирландец") и Дженнифер Лопез ("Мошенницы с Уолл-стрит"). Адам Драйвер и Кристен Стюарт стали актером и актрисой десятилетия.

Полный список лауреатов:

- Лучший фильм: "1917"

- Лучший актёр: Хоакин Феникс – "Джокер"

- Лучшая актриса: Люпита Нионго – "Мы"

- Лучший актёр второго плана: Джо Пеши – "Ирландец"

- Лучшая актриса второго плана: Дженнифер Лопес – "Стриптизерши"

- Лучший ансамбль: "Достать ножи"

- Прорыв года среди актрис: "Джесси Бакли – "Дикая Роза"

- Прорыв года среди актёров: Келвин Харрисон-младший – "Волны"

- Лучший режиссёр-мужчина: Ноа Баумбах – "Брачная история"

- Лучший режиссёр-женщина: Оливия Уайлд – "Образование"

- Лучший фильм на иностранном языке: "Паразиты" – Южная Корея

- Лучший анимационный фильм: "История игрушек 4"

- Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс – "1917"

- Лучший оригинальный саундтрек: Хильдур Гуднадоттир – "Джокер"

- Лучшая оригинальная песня: "Glasgow" – из к/ф "Дикая Роза"

- Лучший независимый фильм – ничья: "Прощание" + "Волны"

- Лучший экшн: "Мстители: Финал"

- Лучший хоррор: "Мы"

- Лучший музыкальный / комедийный фильм – паритет: "Рокетмэн" + "Образование"

- Режиссёр десятилетия: Дени Вильнёв

- Актёр десятилетия: Адам Драйвер

- Актриса десятилетия: Кристен Стюарт

Напомним, лучшими фильмами года по версии Голливудской Ассоциации Иностранной Прессы стали "1917" и "Однажды в Голливуде", а лучшим мини-сериалом назван "Чернобыль".

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