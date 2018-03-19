Голливудский боевик с украинкой и мультфильм про кролика: главные премьеры недели

На этой неделе в кинотеатрах состоится пять премьер фильмов

На прошлой неделе в Украине вышло шесть кинопремьер. Одной из главных премьер – фильм о юной Ларе Крофт с Алисией Викандер в главной роли.

На этой неделе в кинотеатрах Украины состоится пять премьер, среди которых боевик с украинской актрисой. Что посмотреть в кино – традиционно в нашей подборке.

"Пассажир"

Фото: YouTube

Страховой агент Майкл Макколи живет монотонной жизнью: ездит на работу по одному и тому же маршруту. Но однажды ему поступает предложение от таинственной женщины. Он даже не понял, в каком смертельном заговоре согласился участвовать.

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"Кролик Петрик"

Фото: YouTube

Это адаптация сюжета по известной книге Беатрикс Поттер – полуанимационный фильм с участием актеров. Это приключения малыша-бунтаря кролика Петрика. Мультфильм уже собрал в прокате более 100 млн.долларов.

"Тихоокеанский рубеж: Восстание"

Фото: Vertigo.com.ua

Это продолжение приключенческого боевика о вторжении на Землю чудовищ. Борьбу с ними ведут человекоподобные роботы гигантских размеров. Сюжет построен на событиях, что происходят через 10 лет. Во главе оппозиционеров становится сын Стэкера Пентекоста — Джейк. Известно, что в первой части он – тренер пилота егерей, поссорившись с отцом, превратился в преступника.

"Тебя никогда здесь не было"

Фото: rte.ie

Кинолента по роману Джонатана Эймса. Музыку к ленте написал Джонни Гринвуд из Radiohead. Джо – отставной военный, бывший агент ФБР, сейчас он спасает женщин, попавших в сексуальное рабство. Джо получает заказ спасти дочь американского сенатора, оказавшуюся в борделе.

"Мой друг-диктатор"

Кадр из фильма

Между настоящим диктатором и американской школьницей возникает дружба. Татьяне необходимо выполнить школьное задание, для этого она решает написать диктатору Антону Винсенту. Он – генерал, возглавляет одно островное государство. Героев сближают похожие проблемы.

Напомним, украинские фильмы все чаще получают хорошие отзывы критиков и аудитории. Например, в сети появился второй официальный тизер украинского фантастического фильма "Бобот".