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Гордимся страной! Лучшие песни на День Независимости Украины 2019

Украинские артисты создали настоящие хиты про Украину

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Песни на День Независимости Украины 2019
Песни на День Независимости Украины 2019
Фото: instagram.com/okeanelzy_official

24 августа мы будем отмечать День Независимости Украины 2019. Ранее мы сделали перечень интересных мероприятий, которые пройдут в этот день в Киеве. Однако, 24 августа правильное настроение сделает и музыка – лучшие песни на День Независимости Украины.

Смотрите репортаж с большого концерта ко Дню Независимости Украины:

Лучшие песни про Украину будут звучат со всех уголков. Предлагаем небольшую подборку – музыка ко Дню Независимости Украины 2019.

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СКАЙ – Україно

Тік – Люби ти Україну!

Скрябін – Сам собі країна

Pianoбой – Родина

Океан Ельзи – Незалежність

Напомним, ранее мы сделали афишу мероприятий, куда пойти на День Независимости Украины 2019 в Киеве. Оказывается, что 24 августа пройдет выставка цветов, состоится забег в вышиванках и многое другое.

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;

23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;

24 августа – празднуйте День Независимости и присоединяйтесь к награждению необычайных Героев "Сегодня".

Новости "Сегодня" объединяют всю страну!

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