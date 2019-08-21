Гордимся страной! Лучшие песни на День Независимости Украины 2019
Украинские артисты создали настоящие хиты про Украину
24 августа мы будем отмечать День Независимости Украины 2019. Ранее мы сделали перечень интересных мероприятий, которые пройдут в этот день в Киеве. Однако, 24 августа правильное настроение сделает и музыка – лучшие песни на День Независимости Украины.
Смотрите репортаж с большого концерта ко Дню Независимости Украины:
Лучшие песни про Украину будут звучат со всех уголков. Предлагаем небольшую подборку – музыка ко Дню Независимости Украины 2019.
СКАЙ – Україно
Тік – Люби ти Україну!
Скрябін – Сам собі країна
Pianoбой – Родина
Океан Ельзи – Незалежність
Напомним, ранее мы сделали афишу мероприятий, куда пойти на День Независимости Украины 2019 в Киеве. Оказывается, что 24 августа пройдет выставка цветов, состоится забег в вышиванках и многое другое.
Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":
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