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UPark Festival-2021 объявил нового хедлайнера и даты проведения

Сегодня, 17:52

Обладатели "Грэмми" выступят на сцене популярного фестиваля

Организаторы музыкального фестиваля UPark Festival, который был отменен из-за пандемии наряду с другими масштабными событиями, назвали имена участников следующего года и новые даты. Напомним, что и музыкальный фестиваль Zaxidfest перенесен на 2021 год.

Киевский фестиваль UPark состоится 9, 10, 11, 13 и 15 июля. Американская метал-группа Deftones будет хедлайнером фестиваля 13 июля 2021 года. Обладатели "Грэмми", Deftones считаются основателями нью-метала. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте фестиваля.

Билеты на выступление Deftones поступят в продажу 11 сентября.

UPark Festival-2021 объявил артистов
UPark Festival-2021 объявил артистов
Фото: instagram.com/uparkfestival/

9 июля 2021 года выступят легендарные My Chemical Romance, панк-рок группа SUM41, валлийская панк-поп группа Neck Deep. 10 июля гости фестиваля насладятся выступлением The Offspring и Zebrahead.

На прошлой неделе также фанатов UPark порадовала новость – на третий день фестиваля, 11 июля 2021 года выступит хедлайнер, британская группа Gorillaz. В 2018 году Gorillaz уже выступали на фестивале.

Также известно, что Royal Blood и Twin Atlantic выступят на сцене фестиваля 15 июля.

Ранее мы сообщали, что в этом году в рамках ОМКФ-2020 на Потемкинской лестнице покажут фильм ужасов, которому исполняется 100 лет.

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