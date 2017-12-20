Куда поехать на Рождество: горнолыжные курорты и сказочные города

Мы собрали ТОП-5 мест в Украинеи Европе, где можно провести рождественские каникулы.

Где встретить Новый 2018 год, кажется, уже все определились. Но вот куда поехать на Рождество и зимние каникулы – вопрос открытый. Кому-то хочется непременно отлежаться и запастись силами перед рабочими днями, а кто-то просто мечтает отправиться в путешествие по Украине или другим странам. Мы предлагаем несколько вариантов, куда можно поехать на Рождество.

Рождество во Львове

Фото: ukrnews24.net

Рождественская сказка не может быть без прекрасного Львова. Побродить по старым улочкам, зайти на площадь "Рынок", выпить чашечку кофе в копальне Кавы.

Львов не только очарует своими завораживающими пейзажами, но и подарит возможность посетить интересные заведения. Это будут замечательные рождественские каникулы.

Куда поехать на Рождество: Сходница

Если вы хотите попить минеральной воды и увидеть единственного в мире "карпатского дракона", то скорее берите билеты и отправляйтесь на Рождество в Сходницу.

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Курорт расположенный на высоте 600 м над уровнем моря и существует всего 40 лет и подходит для рождественского тура по Украине. Воды Сходницы помогут устранить проблемы обмена веществ, усилят вывод токсинов из организма, а прекрасный вид, чистый воздух и зимняя атмосфера надолго вам запомнятся.

Куда поехать на Рождество: Берлин и Мюнхен

Лучшее Рождество в Европе, наверное, в Германии. Посетите веселые ярмарки в Берлине и Мюнхене. Там всегда много атрибутов Рождества и всевозможных вкусностей: карамельные яблоки, имбирные пряничные домики и сердца, ароматный горячий глинтвейн. Погода в это время года в Германии обыкновенно приятная.

Куда поехать на Рождество: Прага

Фото: ТрэвэлХаус

В чешской столице уже открылась рождественская ярмарка на Староместской площади. Тут можно будет попробовать жареные колбаски, блинчиками и кручеными булочками трдло. Также стоит отведать местной медовухи.

Куда поехать на Рождество: Будва

Рождество в Черногории можно встретить относительно недорого. Туристы рекомендуют ехать в именно в Будву или Подгорицу.

Сам праздник местные жители встречают в кругу семьи или друзей, а затем выходят на улицу. Традиционно в центре городов проходят представления, фейерверки и концерты. Погода переменчивая. Но праздничная атмосфера завертит вас в рождественскую сказку.

Напомним, стала известна программа празднования Нового года и Рождества в Киеве.