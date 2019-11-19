"Город грехов" станет сериалом: подробности

Режиссером может стать Роберт Родригес

Кадр из фильма "Город грехов" Фото: YouTube

Компания Legendary Television намерена снять сериал "Город грехов" (Sin City) по одноименному комиксу Фрэнка Миллера, о чем ранее уже ходили слухи. По информации Deadline, Фрэнк Миллер уже заключил контракт с компанией.

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Соглашение также предполагает создание анимационного сериала со "взрослым" рейтингом и сюжетом-приквелом к оригинальным комиксам Миллера. К режиссерскому креслу может вернуться постановщик Роберт Родригес, снявший полнометражные фильмы "Город грехов" в 2005-м и "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" 2014 года.

Детали шоу пока не раскрываются.

Отметим, что "Город грехов" впервые появился в 1991 году на страницах издательства Dark Horse Comics. Фильм Родригеса 2005 года представляет из себя альманах из нескольких новелл, выполненный в жанре "нуар".

Напомним, стриминговый сервис Netflix выпустил второй тизер драмы "Два папы" (The Two Popes). Главные роли в проекте исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс, а режиссером выступил Фернанду Мейреллиш ("Город Бога").

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