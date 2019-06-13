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Госкино в очередной раз запретило прокат сериала "Сваты"

Первый раз сериал запретили в 2017 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
"Сваты"
"Сваты"
Фото: YouTube

После очередного скандала вокруг звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова, шумиха возникла и вокруг самого телепроекта. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отказало медиахолдингу 1+1 media в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала "Сваты". Об этом говорится на сайте холдинга.

За запрет проголосовали 15 членов комиссии, один – за разрешение, двое заявили о конфликте интересов, а один член комиссии не участвовал в заседании. Фамилии членов комиссии не объявляли, но представителям "1+1" на устный запрос Госкино дало заполненные экспертные карты с решением и аргументацией.

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Напомним, первый раз в Украине запретили показывать сериал "Сваты" в 2017 году после того, как российский актер Федор Добронравов был внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Тогда известные украинские актеры высказались по поводу сериала "Сваты".

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Источник: Сегодня
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