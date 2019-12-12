Господин Джаз: ТОП-10 бессмертных хитов Фрэнка Синатры

12 декабря исполняется 104 года со дня рождения величайшего джазового исполнителя Фрэнка Синатры

Фрэнк Синатра Фото: Getty Images

12 декабря легендарному джазовому исполнителю, актеру, продюсеру Фрэнку Синатре исполнилось бы 104 года. Сегодня.Lifestyle вспоминает биографию музыканта, а также бессмертные хиты Фрэнка Синатры.

Фрэнсис Альберт Синатра, выходец из провинциального Хобокена (штат Нью-Джерси), не получил никакого образования, но о нем говорили, что он может спеть даже телефонную книгу. Кумир его молодости, джазовый исполнитель Бинг Кросби, в середине пятидесятых подытожил: "Только один певец является великим певцом для всего мира. Его имя – Синатра". Певец стал объектом настоящего культа со стороны слабого пола, одним из первых поп-идолов.

В 1940-х годах стартовала его карьера певца, а к концу жизни он обладал статусом иконы и эталона музыкального стиля и вкуса. Песни в его исполнении вошли в классику эстрады и стиля свинг, стали наиболее яркими образцами эстрадно-джазовой манеры пения "крунинг", на них воспитаны несколько поколений американцев.

Помимо музыкальной деятельности, Синатра был и успешным актером, высшей точкой карьерной лестницы которого стал "Оскар", врученный ему в 1954 году за лучшую мужскую роль второго плана. За всю свою жизнь Синатра снялся в более 60 картинах, наиболее известными из которых стали "Увольнение в город", "Отныне и во веки веков", "Человек с золотой рукой", "Высшее общество", "Гордость и страсть", "Одиннадцать друзей Оушена" и "Манчжурский кандидат".

В 1971 году Синатра объявил об уходе со сцены. Но спустя три года все же вернулся, а в 1979 году исполнил песню New York, New York, которая вернула ему популярность. Последний концерт Синатры прошел в 1995 году, а в 1998 году он умер от сердечного приступа.

Немного о его песнях: Let It Snow — одна из самых популярных рождественских песен, которую перепело более 20 человек. Но в версии Синатры композиция наиболее популярна до сих пор. А вот песня Moon River Генри Манчини на слова Джонни Мерсера была написана в 1961 году специально для исполнения Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Композиция получила премию "Оскар" за лучшую песню к фильму и премию "Грэмми" за лучшую запись года. Ее потом исполняли многие известные артисты, в том числе Синатра.

Лучшие хиты Фрэнка Синатры:

I’ve Got You Under My Skin

Love and Marriage

Frank Sinatra & Ella Fitzgerald – Moonlight In Vermont

New York, New York

Let It Snow

Moon River

Strangers in the Night

My Way

Autumn Leaves

Chicago

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