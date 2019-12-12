Господин Джаз: ТОП-10 бессмертных хитов Фрэнка Синатры
12 декабря исполняется 104 года со дня рождения величайшего джазового исполнителя Фрэнка Синатры
12 декабря легендарному джазовому исполнителю, актеру, продюсеру Фрэнку Синатре исполнилось бы 104 года. Сегодня.Lifestyle вспоминает биографию музыканта, а также бессмертные хиты Фрэнка Синатры.
Фрэнсис Альберт Синатра, выходец из провинциального Хобокена (штат Нью-Джерси), не получил никакого образования, но о нем говорили, что он может спеть даже телефонную книгу. Кумир его молодости, джазовый исполнитель Бинг Кросби, в середине пятидесятых подытожил: "Только один певец является великим певцом для всего мира. Его имя – Синатра". Певец стал объектом настоящего культа со стороны слабого пола, одним из первых поп-идолов.
В 1940-х годах стартовала его карьера певца, а к концу жизни он обладал статусом иконы и эталона музыкального стиля и вкуса. Песни в его исполнении вошли в классику эстрады и стиля свинг, стали наиболее яркими образцами эстрадно-джазовой манеры пения "крунинг", на них воспитаны несколько поколений американцев.
Помимо музыкальной деятельности, Синатра был и успешным актером, высшей точкой карьерной лестницы которого стал "Оскар", врученный ему в 1954 году за лучшую мужскую роль второго плана. За всю свою жизнь Синатра снялся в более 60 картинах, наиболее известными из которых стали "Увольнение в город", "Отныне и во веки веков", "Человек с золотой рукой", "Высшее общество", "Гордость и страсть", "Одиннадцать друзей Оушена" и "Манчжурский кандидат".
В 1971 году Синатра объявил об уходе со сцены. Но спустя три года все же вернулся, а в 1979 году исполнил песню New York, New York, которая вернула ему популярность. Последний концерт Синатры прошел в 1995 году, а в 1998 году он умер от сердечного приступа.
Немного о его песнях: Let It Snow — одна из самых популярных рождественских песен, которую перепело более 20 человек. Но в версии Синатры композиция наиболее популярна до сих пор. А вот песня Moon River Генри Манчини на слова Джонни Мерсера была написана в 1961 году специально для исполнения Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Композиция получила премию "Оскар" за лучшую песню к фильму и премию "Грэмми" за лучшую запись года. Ее потом исполняли многие известные артисты, в том числе Синатра.
I’ve Got You Under My Skin
Love and Marriage
Frank Sinatra & Ella Fitzgerald – Moonlight In Vermont
New York, New York
Let It Snow
Strangers in the Night
My Way
Autumn Leaves
Chicago
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