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Готовимся к ОМКФ: что нужно знать о фильмах на кинофестивале

Интересные факты о пяти самых ожидаемых фильмах кинофестиваля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
"Здесь был Саша"
"Здесь был Саша"
Фото: facebook.com/odesaiff

10-й Одесский Международный кинофестиваль, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", уже объявил список фильмов-участников конкурсных программ. Чтобы подготовится к показам на ОМКФ, предлагаем узнать интересные факты о самых ожидаемых премьерах на кинофестивале.

Смотрите видео о том, кто получил награды на ОМКФ в 2018 году:

"Домой" (Evge), Нариман Алиев 

Фильм "Домой"
Фильм "Домой"
Фото: YouTube

Почему стоит посмотреть этот фильм:

  • Премьера дебютной полнометражной картины состоялась на 72-м Каннском кинофестивале, фильм участвовал в конкурсе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
  • На Лазурном побережье драму "Домой" встретили 15-ти минутными овациями.
  • Фильм – один из победителей конкурса кинопроектов патриотической направленности, который прошел в Минкульте 2018 году.
  • По сюжету, Мустафа, который потерял старшего сына во время военных действий на Востоке Украины, решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе со своим младшим сыном они отправляются в путешествие, которое сильно скажется на их отношениях.
  • Диалоги в фильме – на крымскотатарском, русском и украинском языках.
  • Одну из главных ролей в фильме сыграл украинский актер Ахтем Сеитаблаев.
  • Фильм получил награду Международного кинофестиваля в Бухаресте. Полнометражный дебют крымскотатарского режиссера с Ахтемом Сеитаблаевым в главной роли признали "Лучшим фильмом". 

"А потом мы танцевали" (And Then We Danced) Леван Акин

  • Фильм, как и другие 11 лент в этой программе, бороться за Гран-при ОМКФ – "Золотого Дюка" – и другие награды Международного конкурса.
  • Почему стоит посмотреть фильм?
  • Премьера полнометражного художественного фильма состоялась на нынешнем Каннском кинофестивале, где лента вызвала большой интерес зрителей и собрала положительные отзывы среди критиков. Фильм "А потом мы танцевали" вошел в список девяти лучших работ в рейтинге "Самые новые фильмы".
  • Картина рассказывает о жизни молодого танцовщика Национального грузинского ансамбля Мераба, который радикально меняется, когда влюбляется в своего амбициозного соперника.
  • Исполнитель главной роли в фильме Ливан Гелбахиани вошел в список "самых увлекательных талантов" Каннского кинофестиваля. Рейтинг составил американский журнал о стиле "W", который также добавил в этот список таких звезд кино, как Антонио Бандерас, Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон.
  • Права на показ фильма "А потом мы танцевали" уже приобрели 20 стран по информации Национального киноцентра Грузии. В списке – Испания, Япония, Мексика, Австрия, Балтийськии страны, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Дания, Финляндия, Греция, Норвегия, Турция, Швейцария, Тайвань и др.

"Монос" (Monos), Алехандро Ландес

Почему стоит посмотреть?

  • Непредсказуемый сюжет! Патаґранде, Рембо, Лейди, СУЭКа, Питуфо, Лобо, Перро и Бум-Бум. Восемь бездомных подростков, каждый из позывным, создают вооруженную группировку на удаленной горе. Их подсознательно тянет к гедонизму и жестокости. Посланник передает сообщение от Организации: они должны заботиться о дойной корове Шакирой и похищенную американку Доктору. Такому досугу приходит конец только к ним в гости приходит смерть – их репутация теперь подмочена, поэтому они вынуждены переместиться вглубь джунглей.
  • Режиссер Алехандро Ландес в ленте рассматривает хаос и туман войны с уникальной перспективы подросткового возраста.
  • "Mонос" собрал 11 наград на различных кинофестивалях, в том числе лента получила специальную награду жюри на фестивале "Сандэнс" и награду в номинации "Лучший фильм" на Международном кинофестивале в Трансильвании.

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"Тель-Авив в огне", Самех Зоаби 

Почему стоит посмотреть?

  • Фильм открывает историю Салама – неопытного палестинского парня, который стал сценаристом популярного сериала. После случайной встречи с израильским солдатом он начинает стремительно подниматься по карьерной лестнице.
  • Картина "Тель-Авив в огне" получила 7 наград и попала в 5 номинаций престижных кинофестивалей. Среди них — награда в номинации "Лучший актер" – Каис Насеф на Венецианском кинофестивале в 2018 году.

"Здесь был Саша", Ернестас Янкаускас

Почему стоит посмотреть?

  • Актуальная и важная тема на экране! Фильм открывает перед зрителем историю бездетной пары, которая решает усыновить шестилетнюю девочку, однако им предлагают мальчика-бунтаря Сашу. Супруги соглашаются взять на один день мальчика, пока ошибку не исправят. И это решение навсегда изменит жизнь троих людей.
  • Драма ответит на вопрос, что такое настоящая семья.

Напомним, на ОМКФ 2019 в рамках программы Фестиваль Фестивалей покажут самые громкие мировые кинопремтеры.

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Источник: Сегодня
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