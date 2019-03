"Грань будущего" с Томом Крузом и Эмили Блант получит сиквел

К своим ролям вернутся Круз и Блант

"Грань будущего" Фото: YouTube

Фантастический фильм "Грань будущего", снятый Дагом Лиманом в 2014 получит продолжение. Студия Warner Bros. уже начала разработку сиквела проекта.

Издание The Hollywood Reporter отмечает, что Мэттью Робинсон ("Изобретение лжи") пишет сценарий, а режиссер Даг Лиман и главные звезды фильма – Том Круз и Эмили Блант собираются вернуться во вторую часть.

Сюжет картины основан на романе Хироси Сакурадзаки All You Need Is Kill. Это эпическая история, происходящая в недалеком будущем, когда Землю захватывает инопланетная раса. Подполковника Билла Кейджа (Том Круз), ни разу не видевшего войны, убивают в первые минуты боя, но он попадает во временную петлю и переживает этот день битвы снова и снова.

С бюджетом в 178 миллионов долларов "Грани будущего" удалось собрать в мировом прокате 370,5 миллионов долларов.

