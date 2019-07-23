"Грибы" сменили название группы и выпустили новый клип

Теперь коллектив называется Grebz

Украинская группа "Грибы", которая стала популярной после выхода хита "Тает лед", сменила название и выпустила первый клип. Теперь коллектив называется Grebz. Артисты презентовали новый клип на песню "Контракты", появившийся на официальном YouTube-канале.

В новом ролике снялись участники "Грибов" Симптом и 4atty aka Tilla, а вот основателя группы "Грибы" Юрия Бардаша в нем нет. Ранее исполнитель выпустил сольный альбом.

В новом клипе музыканты снялись в одежде работников украинских коммунальных служб. Они читают текст и позируют на фоне мусоровоза, и катаются на нем.

Отметим, что "Грибы" – украинская музыкальная группа, была основана 2016 году. В ее состав входили Юрий Бардаш, 4atty aka Tilla, Симптом НЖН. Музыканты получили популярность весной 2017 года благодаря композиции "Тает лед". До появления этой композиции они снимали клипы на песни "Интро", "Копы" и "Велик".

Напомним, ранее украинская группа "Грибы" отменила концертный тур. Главной причиной музыканты назвали нехватку времени для записи нового альбома.

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