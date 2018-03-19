Гример в морге и сперматозоид на роликах: где работали знаменитости до своей славы

Недавно стало известно, что 28-летняя Сорель Амор из Австралии стала победительницей конкурса от туристической компании на получение "лучшей работы в мире". Всего свои заявки подали 17 тысяч претендентов. А с какой работы начинали известные личности?

Голливудские звезды часто твердят, что всего можно добиться, нужно только постараться. И хотя сейчас уже никого не удивишь огромными куклами мультяшных персонажей, в одну из таких был переодет самый сексуальный актер Голливуда Бред Питт.

В это трудно поверить но его первой работой была реклама забегаловки фаст-фуда и одет он был в ростовую куклу цыпленка. Юый актер в конце 80-х поехал покорять Лос-Анджелес только с 300 долларами в кармане. Чтобы хоть как-нибудь прожить ему пришлось подрабатывать цыпленком. Но уже через год он получил свою первую настоящую роль в кино. Впрочем, именно костюм бройлера и привлек продюсера.

Впрочем, костюм цыпленка – это еще цветочки. Вот звезда кино Вупи Голберг на пути к славе работала ночным сторожем, укладывала кирпич на стройке, потом устроилась гримером в морге. Коллегой Вупи не только в Голливуде, но и в морге был и Дени де Вито. Он работал в морге парикмахером и делал отличные прически покойникам.

А вот секс-символ Джонни Депп по телефону продавал ручки. Однако, после первого рабочего дня понял, что это не его. Также в компании с телефонных услуг работала и Дженнифер Энистон. Продавцом был и Билл Мюррей. Продавал он каштаны около торгового центра в Чикаго.

А вот Пирса Броснана можно по праву называть самым горячим парнем в Голливуде. Это из-за его первой работы. В юности Броснан подрабатывал в цирке, где глотал огонь. В бродячем цирке работал и Кристофер Уокен. В 15 лет он укрощал львов.

А вот Крис Пратт начинал свою карьеру со стриптиза. Стриптизером также работал и Ченнинг Татум. А вот Виктория Бэкхем в костюме сперматозоида и на роликах зарабатывала свои первые деньги.

Напомним, многие звездные мамочки выплачивают алименты своим мужьям.