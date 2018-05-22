Громкое убийство Тупака Шакура: Джонни Депп охотится за преступниками в новом детективе "Город лжи"

Фильм рассказывает о расследованиях убийства известных рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Бига

Кадр из фильма "Город лжи"

Голливудский актер Джонни Депп, который играет злодея-блондина Гриндевальда в "Фантастических тварях 2", сыграет необычную для него роль в другом фильме. В ленте "Город лжи" (City of Lies), основанной на реальный событиях, герой Деппа охотится на убийцу Тупака Шакура, и в сети уже появился первый трейлер. Видео настолько впечатляющее, что уже успело набрать более миллиона просмотров.

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Детективный триллер будет следовать за лос-анджелесским детективом Расселом Пулом, которого играет Депп. Пул потратил много лет на то, чтобы раскрыть убийства известных рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Бига, но спустя два десятилетия он все еще не арестовал убийцу. Детектив встречает репортера Джека Джексона (Форест Уитакер), который отчаянно желает спасти свою карьеру и репутацию, и объединяется с ним, чтобы раскрыть запутанный клубок коррупции и лжи в самом сердце полиции Лос-Анджелеса.

В мировой прокат фильм "Город лжи", режиссером которого является Брэд Фурман ("Линкольн для адвоката", "Афера под прикрытием"), выйдет 7 сентября.

Напомним, недавно стало известно, что Тупак Шакур написал при жизни эмоциональное письмо Мадонне. Он не хотел причинять Мадонне боль, но был вынужден признать, что роман с темнокожим мужчиной не представлял угрозы для карьеры певицы, тогда как роман с белой женщиной мог помешать его собственной карьере