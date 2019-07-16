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Группа АГОНЬ представили клип на песню "ТЕБЕ 20": видео

Музыканты примерили на себя популярные образы из "Игры престолов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Группа АГОНЬ представили клип на песню "ТЕБЕ 20"
Группа АГОНЬ представили клип на песню "ТЕБЕ 20"
Фото: instagram.com/yo_agon

Группа АГОНЬ представили долгожданный клип на песню ТЕБЕ 20. В комичном видео вместе с ребятами из коллектива снялась актриса театра и кино Ирина Горбачева. Премьера ролика состоялась в понедельник, 15 июля, на официальном канале группы в Youtube.

Смотрите видео о съемках нового клипа Вопли Видоплясова:

Видео на композицию ТЕБЕ 20 снимали в Киеве. В первой половине семиминутного клипа артисты находятся в ДК, где примеряют на себя образы Дайнерис и Джона Сноу из популярного сериала "Игра престолов". Во второй части видеоработы Антон и Костя показывают Ирине столичные достопримечательности, включая новый пешеходный мост.

К слову, ранее новообразовавшееся трио появилось на фестивале Atlas Weekend. В день открытия феста АГОНЬ выступили на одной из сцен, где презентовали хит ТЕБЕ 20, а 11 июля ребята стали приглашенными гостями YouTube Music Stage, где участвовали в public talk с Ириной Горбачевой и другими артистами.

Также не пропустите эксклюзивное интервью с группой АГОНЬ – об отношениях вне сцены, хейтерах, Quest Pistols и новом альбоме.

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