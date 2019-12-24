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Группа "Антитела" подытожила 2019 год: новое видео Stand up, творческие достижения и планы на следующий год

Музыканты в итогом ролике показали свои достижения за 2019 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:18
"Антитела"
"Антитела"
Фото: пресс-служба

Группа "Антитела", которая участвовала в судебном разбирательстве, представила видеоработу на песню Stand up. Работа стала символическим итогом успешного года для коллектива.

Узнайте подробности, почему "Антитела" судятся за уникальную тональность:

Для группы он был насыщенным, социально активным и в творческом плане успешным. В 2019 году произошло много знаковых событий: "Антитела" представили пять клипов и альбом Hello, который вживую услышали почти восемьдесят тысяч поклонников творчества группы во время стадионного тура по Украине, два Дворца спорта, четыре стадиона и первые концерты в Европе.

"Антитела"
"Антитела"
Фото: пресс-служба

Солист группы Тарас Тополя получил почетное звание молодежного посла UNICEF и был награжден орденом "За заслуги" III степени Президентом Украины. Группа "Антитела" впервые в Украине столкнулись с патентным троллем, который присвоил себе тональности и темпы песен. Им пришлось отстаивать свое право свободно творить в суде и бороться на стороне всех украинских артистов.

Год начался с премьеры работы "Вірила", которая получила много наград в течение года и завершается премьерой "Stand up". Песня вошла в шестой альбом Hello. Его релиз состоялся в апреле вместе с клипом на титульную песню, которая дала название альбома. Работа Stand up – это видеодокумент исторического события для группы "Антитела" – два столичных Дворцы спорта подряд с аншлагами. Эмоциональные кадры видеоработы передают атмосферу, царящую на концертах группы.

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Что касается семье, то за этот год в семье "Антител" произошло пополнение. Музыкант и директор группы Сергей Вусык стал в третий раз отцом! Команда группы также расширилась, и сегодня в постоянном составе работает пятнадцать человек, а ООО "Антитела" номинировано на звание "Компания года 2019" среди лучших предприятий Украины в категории "Театральная и концертная деятельность".

"Все, что произошло в 2019 году – это логический результат работы большой команды единомышленников и еще одно подтверждение того, что Антитела на правильном пути. Наш фундамент – большая идея того, что артист – для людей и ради людей. Мы поем о жизни и честны перед нашими поклонниками во всем, что делаем. Наши песни помогают и дают надежду многим людям, и они приходят к нам на концерты, чтобы почувствовать немного больше, чем просто мелодии, чтобы присоединиться к большому сообществу свободных, образованных, вдохновленных людей! Они все – наши единомышленники и это наш самый большой клад!", – поделился впечатлениями Тарас Тополя.

Напомним, ранее группа "Антитела" презентовала видеоработу Symphony. Клип и песня созданы в сотрудничестве с обладателем "Грэмми", группой Clean Bandit.

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