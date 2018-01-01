Группа Florence + The Machine выпустила клип на песню из нового альбома

Эта песня о том, как мы ищем любовь в вещах

Florence + The Machine. Фото: Getty

Известная группа Florence + The Machine выпустила новый клип на песню Hunger и анонсировала четвертый альбом.

"Эта песня о том, как мы ищем любовь в вещах. О том, как попытки чувствовать себя менее одиноким иногда могут изолировать нас еще больше", — рассказывает о новом сингле вокалистка группы Флоренс Уэлш.

Режиссером клипа выступил AG Rojas, с которым группа уже сотрудничает не впервые. Новая пластинка группы будет называться High As Hope и выйдет 29 июня. Все песни из альбома написала Флоренс Уэлш.

Последний альбом группы Florence + The Machine вышел в 2015 году под названием How Big How Blue How Beautiful.

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