Группа KAZKA выпустила новый хит
Новая композиция KAZKA называется "Пісня Сміливих Дівчат"
Украинская группа KAZKA, которая отказалась представить Украину на "Евровидении 2019", выпустила первый сингл из нового альбома "Пісня Сміливих Дівчат".
Смотрите видео, как создавался клип Kazka на песню "Плакала":
Композиция является первым синглом из нового альбома NIRVANA коллектива, релиз которого запланирован на начало сентября. В песне KAZKA воспевает главную тему своего творчества – силу и слабость девушки.
"Пісня Сміливих Дівчат" – это женский манифест, ода GIRL POWER, призыв всех девушек планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя оскорблять.
Авторами песни стали С. Локшин (слова), А. Игнатченко и С. Ермолаев (музыка), с которыми KAZKA создала все свои хиты, среди которых "Плакала", "Свята".
Слушать песню KAZKA "Пісня Сміливих Дівчат" онлайн:
Напомним, солистка группы Александра Зарицкая опубликовала кавер на песню Кристины Агилеры Hurt. А в комментариях к видео пользователи Instagram удивились и отметили, что Александра действительно владеет отличными вокальными данными.
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