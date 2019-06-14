Группа KAZKA выпустила новый хит

Новая композиция KAZKA называется "Пісня Сміливих Дівчат"

KAZKA на Нацотборе 2019 Фото: instagram.com/kazka.band

Украинская группа KAZKA, которая отказалась представить Украину на "Евровидении 2019", выпустила первый сингл из нового альбома "Пісня Сміливих Дівчат".

Смотрите видео, как создавался клип Kazka на песню "Плакала":

Композиция является первым синглом из нового альбома NIRVANA коллектива, релиз которого запланирован на начало сентября. В песне KAZKA воспевает главную тему своего творчества – силу и слабость девушки.

"Пісня Сміливих Дівчат" – это женский манифест, ода GIRL POWER, призыв всех девушек планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя оскорблять.

Авторами песни стали С. Локшин (слова), А. Игнатченко и С. Ермолаев (музыка), с которыми KAZKA создала все свои хиты, среди которых "Плакала", "Свята".

Слушать песню KAZKA "Пісня Сміливих Дівчат" онлайн:

Напомним, солистка группы Александра Зарицкая опубликовала кавер на песню Кристины Агилеры Hurt. А в комментариях к видео пользователи Instagram удивились и отметили, что Александра действительно владеет отличными вокальными данными.

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