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Группа Rammstein презентовала клип на песню Ausländer

Музыканты снимали ролик в Африке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Группа Rammstein выпустила новый клип
Группа Rammstein выпустила новый клип
Фото: instagram.com/rammsteinofficial

Популярная немецкая группа Rammstein в последнее время просто заваливает поклонников новыми песнями и клипами. Так, недавно появился черно-белый клип на песню Radio.

Смотрите видео об истории украинского клипмейкерства:

Теперь же культовые немцы решили снять новый провокационный клип на песню Ausländer – образец так называемого "танцевального метала".  В видео участники группы играют роли то ли миссионеров, то ли колонизаторов, высадившихся на некоем экзотическом острове. И вступивших в тесный контакт с местным темнокожим населением. Аборигены развлекают их танцами у костра, устраивают для них сафари, сытно кормят.

Отметим, что композиция вошла в новый альбом коллектива, который вышел 17 мая. 

Напомним, ранее  группа Rammstein показала в новом видеоролике украинский город Херсон с высоты птичьего полета. Также музыканты выпустили песню и клип Deutschland. Ролик тут же произнес фурор, даже после того, как был негативно воспринят в Германии из-за использования символов фашистской эпохи.  

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Источник: Сегодня
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