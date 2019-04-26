Группа Rammstein выпустила черно-белый новый клип на песню Radio

Новый видеоролик уже стал интернет-хитом

Rammstein презентовали новый клип Фото: instagram.com/rammsteinofficial

Известная немецкая группа Rammstein, которая показала в новом видеоролике украинский город Херсон с высоты птичьего полета, выпустили новый хит - Radio. Эта композиция войдет в будущий альбом коллектива, который музыканты обещали презентовать в мае 2019 года.

Новый видеоролик тут же стал интернет-хитом, а вот комментарии к этому клипу выключены. Премьера нового хита все же состоялась накануне вечером, где ее включили на нескольких радиостанциях в Германии. Также кадры без звука были показаны в виде проекции на стене здания универмага, расположенного в Берлине.

Отметим, что музыканты также продолжают публиковать фрагменты новых песен из предстоящего альбома. В частности, сразу были представлены Deutschland, Radio и Zeig Dich, а также Auslander, Puppe и Sex, и Was Ich Liebe, Diamant, Weit Weg, позже также появились Tattoo и Hallomann.

Напомним, ранее солист группы Rammstein Тилль Линдеманн снялся в провокационном клипе с на совместную композицию Mathematik с хип-хоп-исполнителем Haftbefehl. По сюжету клипа Тилль предстает сразу в двух образах – в привычном для всех обычном виде, а также в костюме японской школьницы в мини-юбке и с макияжем.

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