Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Группа Rammstein выпустила черно-белый новый клип на песню Radio

Новый видеоролик уже стал интернет-хитом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Rammstein презентовали новый клип
Rammstein презентовали новый клип
Фото: instagram.com/rammsteinofficial

Известная немецкая группа Rammstein, которая показала в новом видеоролике украинский город Херсон с высоты птичьего полета, выпустили новый хит - Radio. Эта композиция войдет в будущий альбом коллектива, который музыканты обещали презентовать в мае 2019 года.

Новый видеоролик тут же стал интернет-хитом, а вот комментарии к этому клипу выключены. Премьера нового хита все же состоялась накануне вечером, где ее включили на нескольких радиостанциях в Германии. Также кадры без звука были показаны в виде проекции на стене здания универмага, расположенного в Берлине.

Отметим, что музыканты также продолжают публиковать фрагменты новых песен из предстоящего альбома. В частности, сразу были представлены Deutschland, Radio и Zeig Dich, а также Auslander, Puppe и Sex, и Was Ich Liebe, Diamant, Weit Weg, позже также появились Tattoo и Hallomann.

Напомним, ранее солист группы Rammstein Тилль Линдеманн снялся в провокационном клипе с на совместную композицию Mathematik с хип-хоп-исполнителем Haftbefehl. По сюжету клипа Тилль предстает сразу в двух образах – в привычном для всех обычном виде, а также в костюме японской школьницы в мини-юбке и с макияжем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой Группа Rammstein выпустила скандальный клип и анонсировала новый альбом
клип Rammstein альбом Тилль Линдеманн
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Шарлотка с яблоками. 5 минут и готово
Шарлотка с яблоками. 5 минут и готово
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Сати Казановой стало стыдно за родителей

Популярные статьи

Сегодня, 12:36Fun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 12:28Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 09:43Fun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

Сегодня, 09:17Fun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

Вчера, 11:47Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:26Fun

Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео

Вчера, 09:35Техно

Обновления Windows 10 в мае готовят неприятный сюрприз

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Вчера, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 05:51Fun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам придется потрудиться, а Рыбы с легкостью будут решать вопросы

24 апреляFun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

23 апреляFun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Я влюбилась в этот салат
Я влюбилась в этот салат
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»
Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»
Певец Александр Маршал
Певец Александр Маршал "ослеп" прямо на сцене
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Стрижки и окрашивания, которые омолодят на несколько лет
Стрижки и окрашивания, которые омолодят на несколько лет