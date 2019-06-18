Группа "Время и стекло" выпустила бесшабашный клип VISLOVO

В ролике очень много неординарных вещей

"Время и Стекло" Фото: instagram.com/vremyaisteklo

Украинская группа "Время и Стекло", которая анонсировала клип на песню VISLOVO, выпустила этот видеоролик.

Смотрите видео о том, как ролик группы "Время и стекло" попал в ТОП самых популярных в мире:

В ролике группы "Время и Стекло" можно увидеть немало неординарных кадров. Например, торт, который рубят топором, полицейских-мужчин на каблуках, лысого мужчину, которому облизывают голову, и парня, который купается в ванной с колой.

По сюжету хранителем VISLOVO становится VISBOY – персонаж в неоновом костюме, который ищет новых героев и собирает ярких индивидуальностей, которые видят мир под другим углом.

В ролике "Время и Стекло" есть и блогеры – YanGo (Ян Гордиенко) и Саша Чистова. Все отрываются в абсурдном мире, напоминая миллионам людей, что такое настоящие вечеринки.

Тусовка продолжается в контейнере, который затянул всех героев, чтобы привезти VISLOVO во Дворец Спорта к 5 октября. Контейнер стал символом шоу и обложкой нового альбома.

Напомним, ранее группа "Время и Стекло" представила клип на свою первую украиноязычную песню – "Дим". Идея черно-белого видео заключается в том, что главную героиню (Надя Дорофеева) окружает множество мужчин, но она хочет танцевать только с ним и не замечает никого вокруг. Он (Позитив) остается неприступным, но понимает, что не может без нее. Им обоим важно успеть сказать о своих чувствах до того, как все превратится в дым.

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