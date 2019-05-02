Грядет революция: появился трейлер третьего сезона "Рассказа служанки"

В новом сезоне главная героиня готовит революцию в Галааде

"Рассказ служанки" Фото: YouTube

Второй сезон сериала "Рассказ служанки" вышел весной 2018 года, а теперь телеканал Hulu опубликовал трейлер третьего сезона проекта.

В ролике главная героиня ищет соратников и готовит революцию в Республике Галаад. В трейлере героиня рассуждает о скрытых смыслах сопротивления. Действие новых серий развернется сразу после событий финала предыдущего сезона. В новых эпизодах нас ждет "потрясающие воссоединения, предательства и путешествие в ужасающее сердце Галаада".

Отметим, что сериал "Рассказ служанки" основанный на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. Действие происходит в будущем в вымышленном тоталитарном государстве – Республике Галаад, представляющей собой псевдорелигиозную теократию. Галаад находится на территории современных США и постоянно ведет войну с соседними странами.

В будущем только одна из ста женщин способна иметь ребенка, поэтому в республике женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря, где их превращают в "служанок" и готовят к исполнению единственной функции – зачатию и рождению детей для офицеров и чиновников, чьи жены не способны на это.

Третий сезон сериала "Рассказ служанки" выйдет на Hulu 5 июня.

Напомним, Брэдли Уитфорд вернется в третьем сезоне в роли командующего Лоуренса, после того, как он помог Эмили сбежать. Об этом можно говорить после выхода первого тизера третьего сезона сериала "Рассказ служанки".

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