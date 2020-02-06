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Грю и его друзья творят безумие: вышел трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация"

Это очередная мультипликация от Illumination о приключениях Грю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
"Миньоны: Грювитация"
"Миньоны: Грювитация"
Фото: YouTube

Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация". Отметим, "Гадкий я" стал самой успешной мультфраншизой.

Узнайте, как создаются мультфильмы:

В новое приключение миньоны отправятся с еще совсем юным Грю, которого мы знаем по серии "Гадкий я". Зрители увидят, как он объединится с желтыми ребятами.

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Итак, по сюжету 12-летний Грю, с которым лучше не шутить, постарается доказать другим злодеям, насколько он гадкий. Как видим, в него никто не верит. А помогать ему будут миньоны. Вместе они устроят грандиозное ограбление, которое покажет, кто здесь главный плохиш.

Режиссером нового фильма стал Кайл Балда, который работал над "Миньонами" и третьей частью "Гадкого я". В первом фильме он был аниматором. В мировой прокат фильм выйдет 11 июня 2020 года.

Напомним, ранее мы сделали обзор мультфильма "Холодное сердце 2". Кстати, мультфильм "Холодное сердце 2" за первый уикенд собрал 127 миллионов долларов. Картина показала лучший ноябрьский старт среди всех мультфильмов в истории.

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