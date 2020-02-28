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Гвинет Пэлтроу заявила, что Голливуд предсказал появление коронавируса несколько лет назад

47-летняя артистка сравнила вспышку коронавируса с событиями фантастического триллера "Заражение"

Алина Бонд
Сегодня, 17:09

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая призналась, что употребляла наркотики, отреагировала на новости о распространении коронавируса. 47-летняя звезда сравнила вспышку коронавируса с событиями фантастического триллера "Заражение" (Contagion), а также посоветовала своим поклонникам побеспокоиться о своем здоровье и выполнять все профилактические мероприятия.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

В микроблоге актрисы появилась фотография, на которой она позирует в черной медицинской маске, которая обезопасит ее от смертельной вспышки.

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"Паранойя? Осторожность? Благоразумие? Пандемия? Пропаганда? Пэлтроу свое дело знает и просто будет спать с этим весь полет. Я уже была в этом фильме. Берегите себя. Тщательно мойте руки", – прокомментировала фотографию звезда.

INSTAGRAM

Отметим, что фантастический триллер "Заражение" кинорежиссера Стивена Содерберга рассказывает об эпидемии от инфекционного заболевания, которое передалось человеку от животного в Гонконге. Именно Гвинет Пэлтроу сыграла в ленте американскую бизнесвумен, которая вернулась из командировки в Америку и спровоцировала вспышку болезни. Инфекция ставит под угрозу дальнейшее существование всего живого на планете.

Напомним, что съемки фильма "Миссия невыполнима 7", который должен выйти в 2021 году, приостановлены в Италии из-за вспышки коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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фильм актриса коронавирус Гвинет Пэлтроу
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