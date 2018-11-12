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Хагрид может появится в сиквелах "Фантастических тварей"

Многие актеры хотят видеть этого персонажа в картинах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38
Персонаж из Вселенной Гарри Поттера Хагрид. Фото: observatoriodocinema.bol.uol.com.br
Персонаж из Вселенной Гарри Поттера Хагрид. Фото: observatoriodocinema.bol.uol.com.br

Фильм "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", о подробностях сюжета которого мы недавно писали, не перестает удивлять фанатов Вселенной Гарри Поттера. Дело в том, что Эдди Редмэйн, исполнитель главной роли в фильме, уже задумался о том, чтобы попросить вернуть на экраны лесничего Хагрида. 

Студия Warner Bros. уже пообещала камео Минервы Макгонагалл, несмотря на то, что по книжному канону она еще не родилась. Впереди у франшизы еще три фильма, и волшебница с директором Альбусом Дамблдором могут стать не единственными персонажами оригинальной серии, которые появятся в будущих частях. Ведь события серии "Фантастические твари и где они обитают" происходят за пятьдесят лет до рождения Гарри Поттера.  Поэтому Эдди Редмэйн рассказал изданию CinemaBlend, кого бы хотел увидеть в будущих сиквелах:

"Хагрид. Я втайне надеюсь, что однажды это случится. Может, если я попрошу Джоан Роулинг в нужный момент, то мы сможем увидеть мини-Хагрида в фильме".

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Актер считает, что Хагрид был одним из самых важных персонажей оригинальной истории – и появления в приквелах более чем заслуживает.

Напомним, фильм "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" критики многих ведущих изданий назвали худшим в истории вселенной Гарри Поттера. 

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актер Эдди Редмэйн фантастические твари Фантастические твари: Преступления Гриндевальда Хагрид
Источник: "Сегодня"
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