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Харрисон Форд раскрыл детали фильма "Индиана Джонс 5"

Актер признался, каких вызовов боится больше всего

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"
Кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"
Фото: YouTube

77-летний актер Харрисон Форд раскрыл детали съемок пятого фильма, посвященного знаменитому археологу и искателю приключений Индиане Джонсе. Как известно, он уже пятый раз сыграет этого героя. В интервью телеканалу CBS, он рассказал, что приступит к работе "примерно через два месяца".

Кстати, 55 лет назад на экраны вышел фильм "Анжелика маркиза ангелов", смотрите подробности:

"Я всегда с удовольствием возвращаюсь к этим персонажам. У нас есть возможность сделать еще один фильм только потому, что они еще востребованы зрителями. Я считаю своим долгом убедиться в том, что наши планы столь же амбициозны, как и в самом начале. У всех нас есть чувство ответственности перед нашими клиентами", – прокомментировал Форд.

Также актер подчеркнул, что слово "клиент" в данном случае нравится ему значительно больше, чем "фанат". "Само определение "фанат" кажется мне немного странным и всегда казалось. Эти люди поддерживают мой бизнес, и я отвечаю перед ними за качество услуг, которые я предлагаю, мне такая постановка вопроса нравится больше", – добавил он.

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На вопрос об основных вызовах, с которыми он сталкивается, возвращаясь к образам, которые были созданы многие годы назад, Форд сказал, что всегда стремится "не выглядеть глупо". "Непросто вновь влезать во все эти обтягивающие штаны и высокие ботинки", – пошутил он.

Отметим, что в кресло режиссера вернется Стивен Спилберг. Сценарий переписывал Дэвид Кепп ("Мир Юрского периода"). Оригинальный саундтрек запишет Джон Уильямс.

Премьера ленты в мире запланирована на 8 июля 2021 года.

Напомним, что фильм должен был выйти на экраны в 2020-м году, но из-за проблем со сценарием был перенесен.

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