HBO хочет снять продолжение сериала "Друзья"

Пока проект на стадии переговоров с актерами и создателями

"Друзья" Фото: YouTube

Стриминговий сервис HBO Max в данный момент ведет переговоры со сценаристами популярного ситкома "Друзья" и всеми исполнителями главных ролей о съемках специального эпизода. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники. Хотя ранее сообщалось, что продолжения сериала не будет.

Также узнайте подробности того, как Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун посетили нью-йоркскую премьеру сериала, в котором сыграли главные роли:

По данным источников издания, сделка еще не завершена, но в ней будут принимать участие все актеры и создатели. В переговорах участвуют сценаристы Дэвид Крейн и Марта Кауфман, все шестеро главных актеров – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лайза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швимер, а также создатели комедии NBC с Warner Bros.TV.

Дженнифер Энистон с актерами сериала "Друзья" Фото: instagram.com/jenniferaniston

Отметим, что стриминговий HBO Max принадлежит компании WarnerMedia. Его планируют запустить в 2020 году. Предполагается, что HBO Max будет обладать эксклюзивными правами на трансляцию "Друзей".

Кроме того, еще в феврале 2018 года актриса Дженнифер Энистон, известная благодаря роли Рэйчел в "Друзьях", намекнула на его возможное продолжение.

Напомним, в мире продолжают отмечать 25-летие популярного американского сериала "Друзья" (Friends). На нью-йоркском Манхэттене (США) для поклонников киноленты открыли особый музей, где можно посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки.

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