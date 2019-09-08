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HBO показал трейлер мини-сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен

Премьера четырех эпизодов шоу 21 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
HBO показал трейлер мини-сериала Catherine the Great
HBO показал трейлер мини-сериала Catherine the Great
Фото: HBO

HBO показал трейлер мини-сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли, премьера которого ожидается этой осенью. В четырех эпизодах создатели намерены показать последние годы жизни самой неоднозначной российской императрицы.

Полноценный трейлер предстоящего сериала "Екатерина Великая" (Catherine the Great) был опубликован на youtube-канале HBO.

Известно, что сериал будет посвящен не только царствованию Екатерины II, но и ее отношениям с Григорием Потемкиным, которые значительно повлияли на исход императрицы. Кстати, Потемкина в новом проекте НВО сыграл Джейсон Кларк.

Съемки мини-сериала проходили в России, Латвии и Литве.

Премьера "Екатерины Великой" состоится 21 октября 2019 года.

Накануне вышел новый трейлер "Джека Райана" с Джоном Красински.

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