HBO показал трейлер мини-сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен
Премьера четырех эпизодов шоу 21 октября
HBO показал трейлер мини-сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли, премьера которого ожидается этой осенью. В четырех эпизодах создатели намерены показать последние годы жизни самой неоднозначной российской императрицы.
Полноценный трейлер предстоящего сериала "Екатерина Великая" (Catherine the Great) был опубликован на youtube-канале HBO.
Известно, что сериал будет посвящен не только царствованию Екатерины II, но и ее отношениям с Григорием Потемкиным, которые значительно повлияли на исход императрицы. Кстати, Потемкина в новом проекте НВО сыграл Джейсон Кларк.
Съемки мини-сериала проходили в России, Латвии и Литве.
Премьера "Екатерины Великой" состоится 21 октября 2019 года.
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