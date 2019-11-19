HBO представил тизер комедийного сериала "Пятая авеню" с Хью Лори в главной роли

Это история о космическом путешествии

Кадр из фильма "Пятая авеню" Фото: YouTube

Телеканал HBO, который хочет снять продолжение сериала "Друзья", опубликовал тизер предстоящего комедийного сериала "Пятая авеню" (Avenue 5). Это история о космическом путешествии, главную роль в которой сыграл Хью Лори ("Доктор Хаус", "Дживс и Вустер"). Создателем проекта выступил режиссер Армандо Ианнуччи, известный по сатирическому фильму "Смерть Сталина".

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Действие сериала развернется в будущем, когда межпланетные путешествия станут обычным делом. Хью Лори досталась роль Райана Кларка, капитана шикарного космического лайнера "Пятая авеню".

И как саркастически сказано на сайте НВО: "Под его руководством ничто не может пойти не так, как следует". Капитану придется справляться, как с трудностями космических путешествий, так и с проблемами богатых и избалованных гостей, ведь на борту лайнера, кроме прочих, окажутся плейбой-миллионер, бывший астронавт и безбилетница, попавшая на лайнер обманом.

Премьера сериала состоится в январе 2020 года.

Напомним, телеканал HBO показал первый трейлер мини-сериала "Миссис Флетчер" (Mrs. Fletcher).

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