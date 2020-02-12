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HBO снимет сериал "Паразиты" со звездой "Мстителей"

Пока точно неизвестно, какая роль досталась актеру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:27
Актер Марк Руффало. Кадр из фильма "Мстители"
Актер Марк Руффало. Кадр из фильма "Мстители"
Фото: YouTube

Канал HBO готовит телеадаптацию оскароносного фильма "Паразиты" режиссера По Джун Хо. Недавно стало известно, что актер Марк Руффало хочет принять участие в этом проекте. Об этом сообщает Collider.

Узнайте подробности о фильме "Паразиты":

По данным СМИ, режиссер "Паразитов" Пон Джун Хо и канал HBO хотят пригласить для съемки в телеадаптации Марка Руффало.

На телеканале сообщили, что проект находится на очень ранней стадии, поэтому они пока не могут что-либо утверждать.

Переговоры с актером якобы ведутся, а Пон Джун Хо уже лично общался с актером. Также сообщается, что Руффало лестно отзывается о режиссере полнометражной картины и сообщил о своем желании сыграть в сериале.

Напомним, корейский трагикомический триллер "Паразиты" Пон Чжун Хо стал "Лучшим фильмом" на премии "Оскар-2020", победив также в номинациях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший иностранный фильм". Кроме того, Пон Джун Хо признан "Лучшим режиссером". Кстати, фильм "Паразиты" вышел в повторном прокате в украинских кинотеатрах.

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режиссер паразиты марк руффало HBO
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