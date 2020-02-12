HBO снимет сериал "Паразиты" со звездой "Мстителей"
Пока точно неизвестно, какая роль досталась актеру
Канал HBO готовит телеадаптацию оскароносного фильма "Паразиты" режиссера По Джун Хо. Недавно стало известно, что актер Марк Руффало хочет принять участие в этом проекте. Об этом сообщает Collider.
Узнайте подробности о фильме "Паразиты":
По данным СМИ, режиссер "Паразитов" Пон Джун Хо и канал HBO хотят пригласить для съемки в телеадаптации Марка Руффало.
На телеканале сообщили, что проект находится на очень ранней стадии, поэтому они пока не могут что-либо утверждать.
Переговоры с актером якобы ведутся, а Пон Джун Хо уже лично общался с актером. Также сообщается, что Руффало лестно отзывается о режиссере полнометражной картины и сообщил о своем желании сыграть в сериале.
Напомним, корейский трагикомический триллер "Паразиты" Пон Чжун Хо стал "Лучшим фильмом" на премии "Оскар-2020", победив также в номинациях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший иностранный фильм". Кроме того, Пон Джун Хо признан "Лучшим режиссером". Кстати, фильм "Паразиты" вышел в повторном прокате в украинских кинотеатрах.
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