HBO снимет сериал "Паразиты" со звездой "Мстителей"

Пока точно неизвестно, какая роль досталась актеру

Актер Марк Руффало. Кадр из фильма "Мстители" Фото: YouTube

Канал HBO готовит телеадаптацию оскароносного фильма "Паразиты" режиссера По Джун Хо. Недавно стало известно, что актер Марк Руффало хочет принять участие в этом проекте. Об этом сообщает Collider.

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По данным СМИ, режиссер "Паразитов" Пон Джун Хо и канал HBO хотят пригласить для съемки в телеадаптации Марка Руффало.

На телеканале сообщили, что проект находится на очень ранней стадии, поэтому они пока не могут что-либо утверждать.

Переговоры с актером якобы ведутся, а Пон Джун Хо уже лично общался с актером. Также сообщается, что Руффало лестно отзывается о режиссере полнометражной картины и сообщил о своем желании сыграть в сериале.

Напомним, корейский трагикомический триллер "Паразиты" Пон Чжун Хо стал "Лучшим фильмом" на премии "Оскар-2020", победив также в номинациях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший иностранный фильм". Кроме того, Пон Джун Хо признан "Лучшим режиссером". Кстати, фильм "Паразиты" вышел в повторном прокате в украинских кинотеатрах.

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