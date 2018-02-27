HBO выпустил трейлер антиутопического фильма со звездой "Черной пантеры" в главной роли

Недавно в сети появился первый тизер фильма "451 градус по Фаренгейту". Теперь же был опубликован трейлер научно-фантастического фильма на основе одноименного романа Рэя Брэдбери.

Это уже вторая экранизация романа Брэдбери. Впервые фильм был снят в 1966 году Франсуа Трюффо. Режиссером нынешней киноленты стал Рамин Бахрани, а главные роли в экранизации антиутопии исполнили Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла.

Фильм расскажет о тоталитарном обществе, в котором пожарники сжигают запрещенные книги вместе с домами владельцев. Сначала молодой пожарный уверен, что своей работой приносит пользу обществу, но постепенно разочаровывается и познает истину.

Название книги и фильма обозначает температуру воспламенения бумаги 451°F, или 233°C. Премьера фильма состоится в мае 2018 года.

Напомним, на этой неделе на широкие украинские экраны выйдут интересные киноленты. Поклонники Дженнифер Лоуренс наконец смогут насладиться ее игрой в шпионском фильме "Красный воробей". Кроме этого стартует прокат российской комедии, норвежского мультфильма, слезливой мелодрамы и боевичка. Какие главные кинопремьеры в Украине за неделю – смотрите в нашей подборке.