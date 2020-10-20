HBO выпустит две бонусные серии "Эйфории" в этом году

Премьера состоится 6 декабря

Канал HBO приготовил сюрприз для поклонников сериала "Эфория" – уже в этом году выйдут две бонусные серии шоу, премьера которого состоялась в 2019-м. Первый специальный эпизод покажут 6 декабря. Дата релиза второго – пока неизвестна, пишет Deadline.

Сообщается также, что одна из серий получила название "Trouble Don't Last Always" ("Проблемы не длятся вечно") и будет посвящена Рождеству.

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Главную роль в сериале исполнила Зендая, которая победила в категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" премии "Эмми-2020".

Сериал "Эйфория" телеканала HBO основан на одноименном израильском мини-сериале. Сюжет повествует о жизни американских подростков, наркотиках, соцсетях, сексе, насилии и любви.

Шоураннером проекта выступил Сэм Левинсон, а рэпер Дрейк является одним из исполнительных продюсеров сериала.

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