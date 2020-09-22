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HBO выпустит спецэпизод сериала "Эйфория" о жизни во время пандемии

Сегодня, 18:23

Дополнительный эпизод поможет фанатам пережить разрыв между сезонами

HBO работает над спецэпизодом сериала "Эйфория", звезда которого – Зендая стала самой молодой лучшей актрисой драмы в истории премии "Эмми". Кроме того, проекты HBO в сумме собрали 30 наград на "Эмми" в этом году.

Поскольку съемки нового сезона "Эйфории" были отложены на начало 2021 года из-за пандемии, то создатели решили подготовить специальный "карантинный" эпизод. Как передает Deadline, об этом заявила программный директор телеканала HBO Кейси Блойс. Спецэпизод будет посвящен пандемии коронавируса и поможет фанатам сериала пережить большой разрыв между сезонами.

Кадр из сериала "Эйфория"
Кадр из сериала "Эйфория"
Фото: themoviedb.org

Вероятно, эпизод будет снят с участием ограниченного количества людей, в безопасной обстановке и покажет жизнь героев в условиях карантина.

В центре сюжета сериала "Эйфория" – 17-летняя Ру, которая возвращается в родной город после реабилитационного центра, где она оказалась в результате передозировки, и пытается начать новую жизнь. Однако вместо желанной свободы и взаимопонимания с другими, Ру снова начинает страдать от привязанности к наркотикам.

Ранее мы рассказали, где можно посмотреть сериал "Эйфория" и другие лауреаты "Эмми-2020" онлайн.

Напомним, что мультсериал South Park тоже посвятил спецэпизод пандемии коронавируса.

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